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Обнаружена неожиданная связь между COVID-19 и алкоголем

Alkolett. ФОТО: Mihkel Maripuu

Американские ученые обнаружили, что потребители крепкого алкоголя более устойчивы к коронавирусу, пишет Postimees.

Группа специалистов Университета Питтсбурга (США) заявила о неожиданной взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением спиртных напитков.

Работа исследователей опубликована на сайте препринтов medRxiv.org и пока не прошла рецензирование, пишет РИА Новости.

Ученые рассматривали факторы, которые, по их мнению, могли бы повлиять на частоту заражения коронавирусом среди людей преклонного возраста: прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков.

Всего в исследовании приняли участие 90 человек в возрасте от 55 до 103 лет.

"Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день. Потребление пива и вина не было статистически значимым", — пишут авторы исследования.

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