Обнаружена неожиданная связь между COVID-19 и алкоголем

Группа специалистов Университета Питтсбурга (США) заявила о неожиданной взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением спиртных напитков.

Работа исследователей опубликована на сайте препринтов medRxiv.org и пока не прошла рецензирование, пишет РИА Новости.

Ученые рассматривали факторы, которые, по их мнению, могли бы повлиять на частоту заражения коронавирусом среди людей преклонного возраста: прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков.

Всего в исследовании приняли участие 90 человек в возрасте от 55 до 103 лет.