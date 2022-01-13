Обнаружена неожиданная связь между COVID-19 и алкоголем
Американские ученые обнаружили, что потребители крепкого алкоголя более устойчивы к коронавирусу, пишет Postimees.
Американские ученые обнаружили, что потребители крепкого алкоголя более устойчивы к коронавирусу, пишет Postimees.
Группа специалистов Университета Питтсбурга (США) заявила о неожиданной взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением спиртных напитков.
Работа исследователей опубликована на сайте препринтов medRxiv.org и пока не прошла рецензирование, пишет РИА Новости.
Ученые рассматривали факторы, которые, по их мнению, могли бы повлиять на частоту заражения коронавирусом среди людей преклонного возраста: прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков.
Всего в исследовании приняли участие 90 человек в возрасте от 55 до 103 лет.
"Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день. Потребление пива и вина не было статистически значимым", — пишут авторы исследования.