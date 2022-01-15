С понедельника ПЦР-тесты начнут исследовать не только на коронавирус

Решением правительства с 10 января сокращен срок пребывания в карантине для лиц, находившихся в близком контакте с инфицированным коронавирусом лицом, срок самоизоляции для лиц, прибывающих в страну из зарубежной поездки, а также продолжительность упрощенного карантина для детей и подростков с десяти дней до семи.

По оценке Департамента здоровья более нецелесообразно проверять всех бессимптомных близко контактировавших с зараженными в конце периода изоляции. Поскольку непривитые люди, прибывающие из стран с повышенным риском больше не могут сократить срок своей изоляции, Департамент здоровья с сегодняшнего дня закрывает пункты тестирования в порту, аэропорту и Нарвском пограничном пункте.

Кроме того, взятые на коронавирус ПЦР-тесты будут исследоваться также на вирусы гриппа (типов A и B) и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Техника взятия пробы останется прежней.

Начиная с 17 января 2022 года в лаборатории SYNLAB Eesti при анализе образцов, полученных на основании направления, выданного семейным врачом по заказу Департамента здоровья, будет проводиться трехкомпонентное панельное исследование, состоящее из анализов на SARS-CoV-2, вирусы гриппа A и B (не выделяются по отдельности) и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Эти вирусы вызывают инфекции нижних и верхних дыхательных путей со схожей симптоматикой, поэтому для получения обзора эпидемиологической ситуации разумно проводить анализы на наличие этих вирусов одновременно.