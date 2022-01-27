Личный врач… в кармане

Согласно исследованию, которое провела компания, 77% людей обращаются к Google, чтобы найти ответы на свои вопросы и проблемы, связанные со здоровьем. Кроме того, 50% людей обращаются за помощью к своим друзьям и семье. Это означает, что в настоящее время люди обращаются к немедицинским источникам для решения проблем, связанных со здоровьем. «Это может привести к неадекватным советам», — констатирует Андреас Кацюба.

В течение последних двух лет команда Андреаса видела, как сложно связаться с врачами, когда кто-то в семье заболел. Это особенно актуально для семей с детьми. «По мере того, как мы общались со все большим количеством людей, мы видели, что проблема довольно распространена. Все это привело к пониманию того, как ценно всегда иметь с собой личного врача, с которым вы можете обсудить свои вопросы или проблемы, связанные со здоровьем. Независимо от того, насколько они велики или малы. И не беспокоясь о том, что вы тревожите врача. Такой личный врач дает вам душевное спокойствие, где бы вы ни находились».