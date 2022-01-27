Личный врач… в кармане
Эстонский стартап в сфере медицины предлагает пользователям решить проблемы со здоровьем не выходя из дома.
Эстонский стартап в сфере медицины предлагает пользователям решить проблемы со здоровьем не выходя из дома.
Согласно исследованию, которое провела компания, 77% людей обращаются к Google, чтобы найти ответы на свои вопросы и проблемы, связанные со здоровьем. Кроме того, 50% людей обращаются за помощью к своим друзьям и семье. Это означает, что в настоящее время люди обращаются к немедицинским источникам для решения проблем, связанных со здоровьем. «Это может привести к неадекватным советам», — констатирует Андреас Кацюба.
«Когда появился COVID, сектор здравоохранения оказался под огромным давлением. Врачи были перегружены, лечение отменили. Стало совершенно ясно, что медицинские услуги нуждаются в изменениях, чтобы люди могли получить качественную медицинскую помощь быстро, удобно и по доступной цене».