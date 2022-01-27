Спрей, созданный финскими учеными, защищает от всех штаммов коронавируса

Спрей предотвращает заражение в течение восьми часов после использования м создан на основе разработанной исследователями Университета Хельсинки молекулы для активации шип-белка коронавируса. Результаты еще не были предварительно рецензированы.

Эксперименты показали, что молекула под названием TriSb92 защищает от коронавирусной инфекции на срок до восьми часов, даже при высоком риске соприкосновенмия. В отличие от вакцинной защиты TriSb92 начинает действовать сразу после введения.

«В экспериментах на животных назальное введение TriSb92 одной мыши обеспечивало защиту от коронавирусной инфекции в ситуации, когда все остальные мыши были инфицированы», — сказала Анна Макела.

Исследования показали, что TriSb92 даже предотвращает распространение атипичной пневмонии SARS.