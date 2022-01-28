В Эстонии распространение гриппа А выросло в 15 раз

В настоящее время больше всего болеют школьники в возрасте от 10 до 19 лет, на них приходится 50% всех заболеваний, а 34% заболевших составляют люди трудоспособного возраста в возрасте от 20 до 64 лет. Младенцы (0-4 года) и пациенты пожилого возраста составляют 7,5% случаев.

Динамика распространения гриппа похожа на Covid-19: сначала он поражает школьников, затем младенцев и взрослых, а каждые 2-3 недели — пожилых людей, которые также чаще всего нуждаются в стационарном лечении. Всего с начала сезона в стационаре из-за гриппа нуждался 71 пациент, из них 21 на прошлой неделе. Большинство пациентов в возрасте 65 лет и старше, за ними следуют дети в возрасте 0-4 и пациенты в возрасте 15-64 лет.

В этом сезоне от осложнений, связанных с гриппом, умерли три человека старше 70 лет с серьезными сопутствующими заболеваниями. Никто не был привит от гриппа.