Передающиеся половым путем инфекции являются деликатной темой, вызывающей неловкость у многих людей. Можно предположить, что активная информационная работа и снижение активности общественной жизни из-за короны положительно повлияли на статистику передающихся половым путем заболеваний, но цифры этого не подтверждают. «Изменения на фронте передающихся половым путем заболеваний, были незначительными, или практически отсутствовали», – говорит врач андрологического центра Клиники Тартуского университета доктор Кристьян Помм.

По словам доктора Помма, у мужчин, образно говоря, имеются три вехи в жизни, когда следует обращаться к врачу-андрологу – перед началом половой жизни, по поводу проблем, связанных с половым здоровьем или расстройствами мочеиспускания, и при достижении мужчиной возраста сорока лет, чтобы снизить риск заболевания раком простаты. Доктор Помм не считает нужным ежегодно проходить рутинный контроль у врача-андролога, но поскольку существуют разные, передающиеся половым путем инфекции, то, в случае каких-либо недомоганий или риска заражения передающимся половым путем заболеванием, например при случайной половой связи, советует смело отправляться к андрологу и сдавать анализы

Как повлиял COVID-19 на распространение передающихся половым путем заболеваний сейчас, когда ограничения препятствуют социальной жизни людей?

Действительно количество контактов и случайных связей сократилось, но сегодня у нас нет убедительного подтверждения этого. Очень хотелось бы возликовать, что да, заражение венерическими заболеваниями за это время резко снизилось, но все это не настолько однозначно.

Домашний офис и жизнь в четырех стенах по-своему препятствовали общению людей, а стресс, безусловно, повлиял на сексуальность и близкие отношения. Мы, в стенах нашей клиники разговаривали с гинекологами, и они тоже не говорят о том, что рождаемость снизилась или что люди стали меньше жить половой жизнью. Цифры не подтверждают того, что произошли кардинальные изменения, но, возможно, в будущем эту статистику можно будет проанализировать более точно и кто знает, что еще выяснится.

Многие, вероятно, отменили визит к врачу, так как испытывают некоторый страх и дискомфорт. Произошли ли в части этого какие-то изменения за эти годы?

Этого страх стал значительно меньше, а если необходимость все же есть, то и мужчины осмеливаются прийти на прием к врачу, и готовы открыто и честно говорить о беспокоящих их проблемах со здоровьем. Такое отношение, как – я мужчина и врач мне не нужен – встречается все реже, но несомненно есть и те, у кого посещение врача-андролога вызывает дискомфорт.

Разговоры о сексуальном здоровье – это своего рода преодоление себя, и есть люди, откладывающие годами из-за этого визит к врачу. Хуже этого может быть только ситуация, когда связанная с сексуальным здоровьем проблема остается нерешенной, и человек из-за этого боится вступать в отношения. Тем не менее, венерические болезни являются достаточно реальной причиной, когда позиция – я не хочу идти – совершенно неуместна. Если возникли сомнения, то следует сдать анализы.

Болезненность и неудобство сдачи анализов – это, безусловно, миф, который требует опровержения, так как сегодня это действительно не так. Если говорить о бактериальных болезнях, наиболее распространенным из которых являются хламидиоз, гонорея, генитальный микоплазмоз и трихомониаз, то для выявления этих болезней тестируется первая порция утренней мочи, что является совершенно безболезненной сдачей анализов. Анализы крови на ВИЧ или сифилис и гепатиты также могут кому-то казаться крайне болезненными, но и в этом нет ничего страшного. Не нужно бояться того, что сразу же во время первого визита будут проводиться неприятные процедуры. Врачи выполняют свою работу деликатно, и проведение тестов осуществляется быстро и легко.

Какие венерические заболевания наиболее распространены в Эстонии? Какие венерические заболевания часто остаются совершенно незамеченными?

Хламидиоз сегодня является наиболее распространенным передающимся половым путем заболеванием, на втором месте находится генитальный микоплазмоз. Последнее вызывает озабоченность тем, что в ходе обычного контроля тест на него не всегда делается, и имеется дело с бактерией, повышающей свою резистентность к лечению, поэтому правильное лечение очень важно. Сифилис также является редкой болезнью, но в Эстонии несколько единичных случаев в год все же выявляется. Меньше всего мы встречаем трихомониаз, и на самом деле никуда не исчезла и гонорея. Одно время казалось, что гонорея меняется со временем, и ее становится все меньше, но в последние годы она сохранялась без изменений. К сожалению, нельзя сказать, что венерические заболевания куда-то исчезли.

Почти все венерические заболевания могут существовать в теле человека таким образом, что они не вызывают жалоб. Боль при мочеиспускании и щемящее ощущение в мочевыводящих путях могут быть минимальными и продолжаться всего пару дней. Человек, так сказать, вытерпит это, а потом жалобы исчезают. Но воспаление остается невылеченным, поэтому позже оно может опять проявиться, и все это время распространяться новым партнерам. Невылеченные венерические заболевания могут создавать проблемы в будущем, например, мужское бесплодие и воспаление предстательной железы часто связаны именно с венерическими заболеваниями.

Бывают также ситуации, когда симптомы приписывают какому-нибудь другому заболеванию. При проблемах с мочеиспусканием склонны считать, что мужчина где-то простудился, ходил на рыбалку или работал на улице. Действительно, это может вызывать жалобы, характерные для воспаления мочевыводящих путей, но болезни могут быть хитрыми и подавать ложные сигналы. Существует много ситуаций, когда к врачу обращаются при подозрении на воспаление мочевого пузыря или воспаление мочевыводящих путей. Однако при детальном исследовании выясняется, что в сексуальной жизни имело место рискованное поведение, а виновником является непрошенная венерическая болезнь.

В число болезней, передающиеся половым путем, входит и вирус герпеса, для лечения которого пока нет лекарства, помогающего окончательно избавиться от вируса. Однако и с этим вирусом можно получить помощь. Самое главное – поддерживать свое здоровье в порядке, так как все, что каким-либо образом повреждает иммунную систему, хотя бы бессонная ночь, длительный стресс или другие болезни, может сделать вирус сильнее иммунной системы и вызвать симптомы болезни.

Врач-андролог Кристьян Помм ФОТО: Erakogu

Как начать с партнером разговор о венерических болезнях?

Если все же произошел незащищенный половой контакт, или случайные отношения, то все же самое лучшее – это быть честным со своим постоянным партнером. Это, несомненно, трудный разговор, но отрицать или скрывать что-то, безусловно, неразумно.

Здесь можно было бы разработать какое-либо хитрое приложение, чтобы, например, поместить хотя бы в Tinder какой-нибудь полезный дополнительный модуль, и анонимно информировать партнера о риске венерических заболеваний. Хотя это и похоже на решения из будущего, но на человеческом уровне было бы разумно говорить об этих вещах напрямую. Мы все же хотим лучшего для нашего партнера, так что это не должно быть какой-то постыдной информацией. Вся информационная работа, которая следует после получения положительного теста на половую инфекцию, все же сводится к разумному поведению человека.

Естественно, что в нашей работе стандартной практикой для назначения подходящего лечения является необходимость выяснить наличие у пациента постоянного партнера.

И часть нашей практики заключается в том, что мы просим сообщить об этом случайному или постоянному партнеру и спрашиваем, выписываем ли рецепт только для одного или нескольких человек. Многие не хотят говорить на эту тему подробнее, и это надо понимать, но, в то же время безусловно, важно проинформировать человека, что при выявлении заболевания следует во время лечения, а еще лучше до получения негативного ответа на анализ после лечения, воздерживаться от половой жизни. К сожалению, у нас отсутствует обзор того, что человек не сказал в приемной. Конечно же всегда, по возможности, следует быть честным с врачом.

У одного из партнеров диагностировано венерическое заболевание. Как действовать дальше? Должны ли оба делать тест?

Это действительно один из таких конвенциональных подходов, что если у одного из партнеров обнаруживается заболевание, передающееся половым путем, то обычно мы , с большой вероятностью предполагаем, что оно, имеется и у другого. В таком случае имеет смысл назначить лечение обоим, а не ждать. Чем дольше венерическая болезнь находится в организме, тем больше она может доставить неприятностей и вызвать недомоганий. Кроме того, проявления болезни мешают повседневной жизни и могут причинять страдание.

Партнер не должен специально проходить тестирование, но в случае со многими бактериями, проводимый после лечения контроль очень важен и его должны пройти оба. Иногда некоторые, передающиеся половым путем болезни, проявляют резистентность к антибиотикам, и для того, чтобы быть уверенным в успешности лечения, целесообразно сдать контрольный анализ, особенно это действует в отношении генитального микоплазмоза и гонореи. В случае получения положительного результата теста, для сохранения душевного спокойствия лучше отправить на тестирование своего партнера.

Различаются ли заболевания, передающиеся половым путем, в зависимости от различных сексуальных отношений?

Согласно статистике, мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, как правило, имеют больше венерических заболеваний, чем гетеросексуальные мужчины, но причина этого, вероятно, кроется в том, что мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, обычно имеют больше сексуальных партнеров в какой-то момент времени или в своей жизни. Поскольку контактов больше, то и больше, передаваемых половым путем болезней. Например, у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами чаще встречается гонорея, которую мы не так часто выявляем у мужчин, состоящих в гетеросексуальных отношениях.

Существуют болезни, которые также распространяются через анальные половые контакты и, например, оральный секс. Многие кишечные бактерии попадают во время анального секса в мочевыводящие пути мужчины, и в определенных случаях могут вызывать там воспаление. Хотя это и не классическое венерическое заболевание, но это, все же, требующее лечения недомогание. Несколько больше также, например, вероятность рака анального отверстия, горла и глотки, так как и там может быть коварный ВПЧ или вирус папилломы человека. К счастью, это случается сравнительно редко и не достигает того же уровня, как, например, обнаружение рака шейки матки. Таким образом, вакцинация против папилломавируса является актуальной не только для женщин, но и для мужчин, чтобы избежать вышеперечисленного.

В зависимости от половой жизни есть и свои особенности при сдаче анализов, поэтому во время визита мы уточняем, каким образом ведется половая жизнь. Это важно только для того, чтобы анализы были взяты из правильных мест, были бы проверены все очаги инфекции, ведь хламидиоз и гонорею, например, можно обнаружить как в горле, так и в анусе. Лечение, как правило, не зависит от локализации возбудителя болезни.

Что может со своей стороны сделать человек, чтобы предотвратить заражение венерическими заболеваниями?

Помимо использования презерватива при случайных половых контактах, существуют еще различные возможности предотвращения передающихся половым путем заболеваний, например, существует вакцина для защиты от вируса папилломы человека ВПЧ, вакцина также поможет избежать и гепатита В.

Если существует высокий риск заразиться ВИЧ, то можно использовать препараты доконтактной (предэкспозиционной) профилактики ПрЕП (pre-exposure prophylaxis), которые защищают от заражения ВИЧ. Также можно использовать постконтактные препараты ПКП (post exposure prophylaxis) против ВИЧ.