Лечить нельзя ждать: частная страховка могла бы решить проблемы, но…
Ситуация с доступностью медицинской помощи и до пандемии оставляла желать лучшего. Очереди к врачам-специалистам могли растягиваться на несколько месяцев.
Ситуация с доступностью медицинской помощи и до пандемии оставляла желать лучшего. Очереди к врачам-специалистам могли растягиваться на несколько месяцев.
Но в последнее время потребность в медицинских услугах должна была возрасти многократно. С начала пандемии диагноз ковид только официально был поставлен более 350 000 раз — это количество положительных PCR-тестов. Через больницы прошли почти 12 с половиной тысяч человек. Практически каждый из них нуждался в последующем восстановительном лечении, которое требовалось и многим их тех, кто смог справиться с недугом дома.
Количество людей, частично или полностью утративших здоровье, еще предстоит подсчитать, но уже ясно, что последствия ковида требуют продолжительного лечения, а это огромная потребность во врачебной помощи, еще большие очереди и необходимость покрытия возникающих расходов.