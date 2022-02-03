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  • Здоровье
  • Лечить нельзя ждать: частная страховка могла бы решить проблемы, но…

Лечить нельзя ждать: частная страховка могла бы решить проблемы, но…

В отделении интенсивной терапии пациентов с коронавирусом лечат за счет государства. Но после могут потребоваться дополнительные меры, чтобы вернуть утраченное здоровье. Здесь могла бы помочь частная медицинская страховка. ФОТО: Andres Tennus

Ситуация с доступностью медицинской помощи и до пандемии оставляла желать лучшего. Очереди к врачам-специалистам могли растягиваться на несколько месяцев.

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Но в последнее время потребность в медицинских услугах должна была возрасти многократно. С начала пандемии диагноз ковид только официально был поставлен более 350 000 раз — это количество положительных PCR-тестов. Через больницы прошли почти 12 с половиной тысяч человек. Практически каждый из них нуждался в последующем восстановительном лечении, которое требовалось и многим их тех, кто смог справиться с недугом дома.

Количество людей, частично или полностью утративших здоровье, еще предстоит подсчитать, но уже ясно, что последствия ковида требуют продолжительного лечения, а это огромная потребность во врачебной помощи, еще большие очереди и необходимость покрытия возникающих расходов.

«Можно сказать, что на государственном уровне необходимые для лечения ковида медицинские услуги на протяжении всего кризиса были прекрасно организованы", - сказала представитель ERGO Люйс-Ликк

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