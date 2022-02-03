Лечить нельзя ждать: частная страховка могла бы решить проблемы, но…

Но в последнее время потребность в медицинских услугах должна была возрасти многократно. С начала пандемии диагноз ковид только официально был поставлен более 350 000 раз — это количество положительных PCR-тестов. Через больницы прошли почти 12 с половиной тысяч человек. Практически каждый из них нуждался в последующем восстановительном лечении, которое требовалось и многим их тех, кто смог справиться с недугом дома.