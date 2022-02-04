Число заболевших гриппом снова увеличилось

На прошлой неделе к врачам из-за ОРВИ обратились 8350 человек, 29 процентов обратившихся составили дети. По сравнению с предыдущей неделей общее число обратившихся к врачам выросло на 31 процент. Больше всего обращений к врачам было в Пярнумаа, Тартумаа, Ляэнемаа, Рапламаа и в Нарве.

Лабораторно подтвержденных случаев вируса гриппа A на прошлой неделе зафиксировано 1450, число связанных с гриппом заболеваний выросло на 13 процентов, а распространенность была широкой. Больше всего болело школьников в возрасте до 15 лет, они составили 45 процентов всех заболевших гриппом. Выросло за неделю на 28 процентов до 44 процентов количество заболевших трудоспособного возраста. Малыши до 4 лет и пожилые составили 5 процентов всех заболевших гриппом.

Динамика распространения гриппа аналогична распространению COVID-19: сначала заболевают школьники, затем младенцы и взрослые, а 2-3 недели спустя пожилые люди, которые также чаще других нуждаются в стационарном лечении. Всего с начала сезона в стационаре в связи с вирусом гриппа нуждались 83 пациента, из них 12 на прошлой неделе.

В этом сезоне от связанных с гриппом осложнений скончались три человека старше 70 лет с серьезными сопутствующими заболеваниями. Никто из них не был привит от гриппа.

Всего с начала сезона вирус гриппа лабораторно подтвержден в 3218 случаях, во всех случаях это был вирус гриппа А, подтип A(H3). По данным департамента здоровья, в Эстонии циркулирует подтип (H3) вируса гриппа А. Развития связанного с ним заболевания считается тяжелым, особенно у пожилых из-за высокого риска осложнений.