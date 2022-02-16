Солисту балета Анатолию Архангельскому нужна помощь

Ведущий солист балета Анатолий Архангельский до сих пор находится на лечении в Италии. Поскольку больничная касса его лечение не поддерживает, балетный союз открыл летом для Анатолия целевой фонд поддержки. Пожертвования можно переводить на счет союза балета: SEB EE161010022081883007 Eesti Balletiliit Пояснение: ANATOLILE Собранную с пожертвований сумму балетный союз отправит жене Анатолия Марике на оплату лечения и покрытие сопутствующих расходов.

Больничная касса не поддерживает лечение солиста национального балета Эстонии, борющегося с редким заболеванием в больнице Италии. Его супруга Марика Муйсте, так же являющаяся солисткой театра Эстония, оставила карьеру и живет седьмой месяц в больнице с мужем.

Этой весной 43-летний Анатолий Архангельский переболел Covid-19. В течении двух недель у него держалась высокая температура, выше 39 градусов. После танцор вернулся к работе, но чувствовал себя очень странно. Он начал ощущать покалывание в руке, ухудшилось зрение и координация. Супруга предполагала, что это слабость может быть после долгой болезни и организм не восстановился. Во время выступлений появлялось чувство, что вот-вот упадет и кружилась голова. Впервые в жизни Анатолий взял больничный и стал говорить о плохом самочувствии.

Скакало давление, начала дергаться левая рука, мутнело в глазах, координация становилась все хуже. Марика вызвала скорую помощь, в больнице Анатолий пробыл три дня, после чего его отправили домой, не выявив никаких признаков заболевания.

Во втором случае обращения в скорую помощь поставили диагноз – эпилепсия.

Позже Анатолий уже не мог говорить, двигаться. Лечения тоже не назначалось, поскольку точный диагноз врачи не могли поставить. Так же во время обследований была утеряна проба костного мозга, результата ждали полторы недели. Тратить время на повторные анализы не стали и начали искать другие возможности.

Сестра Анатолия живет в Италии и с ее помощью нашли в больнице Удины врача-невролога Джан Луиджи Джильи, который раньше спасал жизни людей с похожими симптомами экспериментальной диетой. Сначала доктору отсылали каждый день видео, пока он не попросил доставить больного в больницу.

23 июля 2021 Анатолий прибыл в больницу Удины. В ходе обследований был поставлен диагноз – редкая прионная болезнь или болезнь Кре́йтцфельдта-Якоба (псевдосклероз спастический). По словам врачей, следующие шесть месяцев очень критичны. Нет уверенности в том, что болезнь вызвана осложнениями COVID-19, однако доктор Джильи не исключает такой вероятности.

Болезни Кре́йтцфельдта-Якоба характерны стремительно усиливающиеся судороги, галлюцинации, расстройство речи и зрения, эпилептические припадки.

Последние топографические обследования показывают, что болезнь не прогрессирует.

Марика отмечает, что сейчас Анатолий больше реагирует на свет и звуки, видит тени и силуэты. Пытается подать голосом знак, когда что-то не так. Это что-то новое. Раньше он мог выпрямить только руку, теперь разгибает и ноги. Хотя и это дается очень тяжело.

Каждый день супруга готовит сама еду, приносит в больницу. Особая диета является частью экспериментального лечения. Больничная касса такое лечение, еще и за границей, не поддерживает. Со всеми расходами семья справляется самостоятельно.

Благодаря особой диете, Анатолий держится в неплохой форме, структуры организма восстанавливаются.

Также Марика должна время от времени возвращаться в Эстонию, где проживают с бабушками и дедушками их двое детей.