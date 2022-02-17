В Эстонии выявлен еще один случай Б-гриппа и 520 случаев А-гриппа

На минувшей неделе по поводу вирусных инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратились 11 963 человека, из них 25,6 процента дети. По сравнению с предыдущей неделей общее количество посещений врачей увеличилось на восемь процентов.

Средняя заболеваемость на 100 000 населения составила 247,8. Заболеваемость вирусными инфекциями была выше, чем в среднем по Эстонии, в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Рапламаа, Тартумаа, Вильяндимаа и Нарве.

Доля заболеваемости гриппом снизилась на 50 процентов во всех возрастных группах, кроме пожилых. Число заболевших среди пожилых людей увеличилось на 15 процентов. Снижение заболеваемости гриппом скорее связано с изменением стратегии тестирования.

По предварительным данным, на прошлой неделе в стационарном лечении нуждались 12 пациентов с вирусом гриппа, на прошлой неделе — 21. С начала сезона из-за гриппа госпитализировано 116 пациентов.

В этом сезоне от осложнений, связанных с гриппом, умерли три человека старше 70 лет с серьезными сопутствующими заболеваниями. Никто не был привит от гриппа.