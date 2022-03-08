Готовность к кризису ⟩ Лаура Вийдик: домашние запасы лекарств следует обновлять разумно

Разумно не допускать ситуации, когда необходимые для повседневной жизни еда, вода, а также лекарства и средства первой помощи неожиданно заканчиваются дома. Тщательно продуманный домашний запас лекарств даст вам уверенность при подготовке к любому кризису.

Создавать личную аптечку в кухонном шкафу на всякий случай особо смысла нет. Однако, зная о проблемах со здоровьем, которые чаще всего беспокоят вас и вашу семью, все же можно уберечь себя от неожиданностей.

Рецептурные лекарства следует выкупить сразу

Запасаясь лекарствами, необходимо в первую очередь определить, на какое время хватит рецептурных лекарств, в которых семья нуждается каждый день. Если их меньше, чем на один месяц, то тогда следует проверить, нет ли невыкупленных рецептов.

Покупку рецептурных лекарств нельзя оставлять на последний момент. Нужно своевременно обратиться к своему семейному врачу, который при необходимости продолжит лечение и выпишет новые лекарства. Список необходимых препаратов, отпускаемых по рецепту, стоит всегда держать под рукой. Его можно попросить как у медсестры, так и в аптеке, а также самостоятельно распечатать, воспользовавшись представленной на портале пациента информацией.

Несмотря на то, что пациенту с хроническим заболеванием врач может выписать рецептурные препараты на срок до шести месяцев, все эти лекарства не стоит выкупать за один раз. Порой схема лечения может меняться, из-за чего лекарства останутся неиспользованными, что может привести к ненужным финансовым затратам. Также следует учитывать риск для окружающей среды.

Помимо рецептурных лекарств, в домашней аптечке должны быть средства для оказания первой помощи, а также от температуры, боли, аллергии, расстройства пищеварения, простуды и ожогов. Разумные домашние запасы лекарств позволяют решить проблему быстрее, чем посещение аптеки. Упаковка с лекарствами от вышеупомянутых недугов может быть достаточным количеством.

Беременные, кормящие матери, дети, пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями и пациенты, принимающие много лекарств, должны быть более осторожными, чем обычно, при приеме или хранении лекарственных средств. Обязательно при создании домашних запасов лекарств фармацевт должен быть проинформирован и о других имеющихся лекарствах, чтобы в аптечку не попали несовместимые средства с одинаковым действующим веществом.

Следите за имеющимися препаратами

Помимо создания запасов необходимых лекарств, следует также проверить срок годности имеющихся препаратов. Срок годности указан на упаковке: например, «03.2022» означает, что лекарство годно до последнего дня марта 2022 года. Для безопасности лекарственные средства важно хранить в сухом, затененном или темном месте, обычно при комнатной температуре, в недоступном для детей месте. Точную информацию о хранении лекарства найдете в инфолистке в каждой упаковке. Лекарство может иметь отдельный срок годности после вскрытия или разведения порошка. В таком случае день открытия или изменения срока годности лекарства следует написать на упаковке, чтобы не забыть.

Просроченные лекарственные средства могут не действовать так, как надо, - в лучшем случае, они потеряли свои свойства, в худшем случае они могут вызвать нежелательные побочные эффекты. Остатки лекарств являются опасными отходами, поэтому препараты с истекшим сроком годности нельзя выбрасывать в мусорное ведро или канализацию, их можно бесплатно сдать в аптеку или прямо на пункт приема отходов.

Не делитесь неиспользованными (рецептурными) лекарствами со своими родственниками и знакомыми. Не зная подробностей о здоровье человека и других применяемых лекарствах, это может нанести большой вред человеку. Перепродажа лекарств запрещена законом.