Танель Кийк: ковид-сертификаты могут быть отменены к началу следующей недели

По мнению министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, в скором времени может быть упразднен как комендантский час для развлекательных заведений, так и требования к ковид-сертификатам: "В выходные, самое позднее в начале новой недели, настанет момент, когда правительство сможет сделать телефонный звонок и отменить требования о ковид-паспортах и ограничении по времени работы заведений".

Развлекательный бизнес в пандемию пострадал едва ли не сильнее всего, и, по словам генерального директора Apollo Кадри Эрми, послабления мер ждали давно, и они не раз пытались объяснить правительству, что кинотеатры безопасны.

"Лично я думаю, что, вероятнее всего, в Эстонии будут послабления, тогда как в некоторых странах сохранятся более строгие правила. Могут появиться новые штаммы и вместе с ними дополнительные ограничения. Поэтому лучше всего провакцинироваться, сделать бустерную прививку, чтобы противостоять вирусу более эффективно", - порекомендовал министр.