Анализ: невакцинированные попадают в больницы в десять раз чаще

Уровень распространения инфекции коронавируса в настоящее время имеет тенденцию к снижению, но заболеваемость пожилых людей остается прежней. Хотя заболеваемость COVID-19 выше среди более молодого населения, влияние вакцинации на снижение уровня заболеваемости было больше именно у пожилых людей. «Если мы посмотрим на данные в период с начала вакцинации, у привитых в возрастной группе 12-17 лет вероятность заболеть более чем в два раза ниже, чем у непривитых людей того же возраста. В возрастной группе 65–74 года привитые заболевали в три раза реже, чем те, кто не прививался», - сказала руководитель аналитического отдела доктор. Кадри Халлер-Киккатало.

Но самое большое влияние отказы от вакцинации оказывают на уровень госпитализации из-за COVID-19. «Согласно данным, госпитализированных невакцинированных людей в возрастной группе 75+ более чем в пять раз больше, чем вакцинированных. Особенно четко видно положительное влияние вакцинации в возрастной группе 65-74 лет, где у непривитых людей вероятность госпитализации в десять раз выше, чем у тех, кто был вакцинирован», — добавила доктор Халлер-Киккатало.

Если смотреть на данные об общей смертности, то это особенно актуально для пожилого населения, но общая смертность во много раз ниже среди привитых людей во всех возрастных группах.

Новая вакцина против коронавируса - Nuvaxovid

С начала марта новая вакцина Nuvaxovid будет доступна во всех уездах Эстонии. Это первая коронарная вакцина, содержащая готовый антиген, т. е. белок, взятый из лабораторного SARS-CoV-2. По данным Эстонского экспертного комитета по иммунопрофилактике, при необходимости Nuvaxovid можно комбинировать с другими коронарными вакцинами как в качестве основного курса, так и в качестве бустерной дозы для профилактики COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше.

Больничная касса Эстонии предоставляет возможности получения данной вакцины во всех региональных больницах Эстонии, а также в каждой уездной больнице и в тех Центрах семейной медицины, в которых семейный врач заказал вакцину. Кроме того, все люди, имеющие проблемы с передвижением, которые не могут посетить кабинет вакцинации самостоятельно, могут пригласить вакцинационную бригаду на дом. Для этого необходимо сначала обратиться к своему семейному врачу или позвоните по номеру 1247. В домашних условиях прививки делают медсестры и непосредственно перед инъекцией вакцины они проводят для человека консультацию. После инъекции вакцины оказатель медсестринских услуг на дому следит за состоянием здоровья человека в течение 15 минут.