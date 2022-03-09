Затяжной ковид: что мы о нем сейчас знаем

Мы все больше узнаем о состоянии, которое называется затяжным или длительным ковидом. Мы знаем, что от него страдают миллионы по всему миру. У нас есть более определенное представление о том, что его вызывает. Исследования продолжаются. И все же мы еще в течение многих лет не будем точно знать, каковы долговременные последствия ковида, пишет Deutsche Welle.

Что такое длительный COVID?

Когда у людей заболевание ковидом протекает в затяжной форме, изнуряющие симптомы инфицирования вирусом SARS-CoV-2 не прекращаются и после того, как он покинул тело. Затрудненное дыхание, крайняя усталость и боли в груди могут сохраняться в течение нескольких месяцев после заражения. Это способно превратить возвращение к нормальной повседневной жизнедеятельности в реально сложную задачу.

Некоторые исследования показывают, что у 14-30% пациентов, перенесших ковид, в течение 90 дней после выздоровления появляется хотя бы один симптом длительного протекания этой болезни. Это означает, что из более 400 млн человек по всему миру, на момент написания текста с нею столкнувшихся, от 55 до 120 млн страдают или страдали от затяжного ковида.

Данных о его долговременных последствиях для отдельных людей и общества в целом немного. Пройдут годы, прежде чем мы получим достоверную информацию на сей счет. На сегодня исследователи выявили ряд факторов риска - и такие факторы не одинаковы для всех. И тем не менее, до сих пор остается загадкой, почему у одних людей развивается затяжной ковид, а у других - нет.

Протекает ли затяжной ковид легче при заражении омикрон-вариантом?

"Омикрон" сейчас - доминирующий вариант коронавируса SARS-CoV-2. И многие данные свидетельствуют о том, что в большинстве случаев он вызывает более легкое течение болезни. При этом омикрон-вариант - один из самых заразных, и есть опасения, что огромное количество заболеваний, вызванное инфицированием им, может привести к росту числа случаев длительного ковида.

Вообще вероятность развития последнего выше после тяжелой формы протекания болезни - но, судя по всему, можно получить затяжной ковид независимо от того, была ли у вас она таковой или нет.

Что вызывает длительный ковид?

Длительный ковид определяется как гетерогенный синдром - он может быть вызван различными факторами или их сочетанием. А это означает, что существует не один его вид.

"Есть по крайней мере два разных типа: первый возникает у пациентов с COVID-19, чье заболевание было настолько тяжелым, что их лечили в отделении интенсивной терапии из-за опасного для жизни состояния. Другой тип может возникать у людей с легким или умеренным течением болезни", - поясняет Иоахим Шульце (Joachim Schultze) из Немецкого исследовательского института мозга (DZNE).

Более тяжелая форма затяжного ковида вызвана поражением в результате болезни сразу нескольких органов.