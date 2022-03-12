На этой неделе было выявлено 1365 положительных результатов экспресс-тестов, что значительно меньше, чем до начала каникул, когда положительные результаты получили 5328 учащихся и сотрудников учебных заведений, следует из данных, полученных от общеобразовательных и профессиональных школ, пишет ERR.
На этой неделе в школах было выявлено 1365 положительных результатов экспресс-тестов
Информацию о результатах экспресс-тестов на этой неделе предоставили 449 общеобразовательных школ и 29 профессионально-технических училищ, или 87% всех общеобразовательных школ и 91% всех профессионально-технических училищ в Эстонии.
Согласно данным, предоставленным министерству образования и науки, на этой неделе было выявлено 1022 положительных экспресс-теста среди учащихся общеобразовательных школ и 227 - среди школьного персонала. В профессионально-технических училищах положительный результат получили 83 учащихся и 33 сотрудника. В школах, ответивших на опрос на этой неделе, в общей сложности 1365 человек получили положительный результат экспресс-теста (5328 до начала школьных каникул и 5729 месяц назад, 7-11 февраля).
Количество и доля положительных экспресс-тестов значительно снизились по сравнению с промежуточными результатами и сейчас находятся на уровне, аналогичном тому, который наблюдался в январе сразу после рождественских каникул.