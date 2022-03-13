Эстонский врач: у детей с омикрон-штаммом чаще связан один тяжелый симптом

Доктор Эда Тамм представила на семинаре «Ковид и ребенок» недавно опубликованное в США исследование, согласно которому количество посещений и госпитализаций детей с отеком горла резко возросло с конца прошлого года.

Исследование, проведенное в Бостонской детской больнице, описало более 70 случаев отека гортани у детей, сообщает Med24.

«Во время последней волны вируса, вызванной штаммом омикрон, мы также заметили в детских больницах Таллинна и Тарту, что у детей чаще встречается отек гортани по сравнению, например, с штаммом дельта».