По сравнению с дельта-штаммом коронавируса, омикрон-штамм чаще вызывает отек горла у детей, говорит врач и преподаватель Клиники Тартуского университета Эда Тамм, которая специализируется на детских инфекционных заболеваниях.
Эстонский врач: у детей с омикрон-штаммом чаще связан один тяжелый симптом
Эстонский врач: у детей с омикрон-штаммом чаще связан один тяжелый симптом
Доктор Эда Тамм представила на семинаре «Ковид и ребенок» недавно опубликованное в США исследование, согласно которому количество посещений и госпитализаций детей с отеком горла резко возросло с конца прошлого года.
Исследование, проведенное в Бостонской детской больнице, описало более 70 случаев отека гортани у детей, сообщает Med24.
«Во время последней волны вируса, вызванной штаммом омикрон, мы также заметили в детских больницах Таллинна и Тарту, что у детей чаще встречается отек гортани по сравнению, например, с штаммом дельта».
Заведующая отделением острых инфекций педиатрической поликлиники добавила, что в остальном дети переносят омикрон-вариант вируса легче.