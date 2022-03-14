С 7 по 13 марта в Эстонии были выявлены 15 477 новых случаев заражения коронавирусом - на 31,7% меньше, чем неделей ранее, когда заболели 22 668 человек.
Число выявляемых случаев заражения COVID-19 снижается в Эстонии пятую неделю подряд
Число выявляемых случаев заражения COVID-19 снижается в Эстонии пятую неделю подряд
Число госпитализированных с коронавирусом пациентов также снижается. По положению на утро воскресенья в госпитализации нуждались 604 человека - на 11 меньше, чем неделей ранее, пишет ERR.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в воскресенье составила 2936 случаев на 100 000 населения, снизившись на 30,2% по сравнению с ситуацией на конце предшествовавшей недели.
Недельные цифры по числу зараженных являются предварительными данными, которые основаны на ежедневной статистике Департамента здоровья и могут быть впоследствии уточнены.
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