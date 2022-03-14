Число выявляемых случаев заражения COVID-19 снижается в Эстонии пятую неделю подряд

Число госпитализированных с коронавирусом пациентов также снижается. По положению на утро воскресенья в госпитализации нуждались 604 человека - на 11 меньше, чем неделей ранее, пишет ERR.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в воскресенье составила 2936 случаев на 100 000 населения, снизившись на 30,2% по сравнению с ситуацией на конце предшествовавшей недели.