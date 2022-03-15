Covid-сертификат по-прежнему требуется для путешествий

"Технически возможность создания и проверки сертификатов остается, - сказал глава Центра информационных систем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK) Маргус Арм. - Хотя сертификат больше не требуется при посещении кафе в Эстонии, он все еще может быть необходим в популярных туристических направлениях, таких как Греция, Турция, Италия, Испания, Португалия или Хорватия, поскольку в этих странах обязанность проверки сертификатов не отменена".