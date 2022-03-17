В прошлом году Больничная касса заплатила за лечение рака на шесть миллионов больше, чем годом ранее

С начала прошлого года Больничная касса начала финансирование ряда новых лекарств и медицинских услуг, в том числе для лечения рака легких и предстательной железы, а также гематологических опухолей (различных лимфом и лейкозов). «Добавляя новые лекарства и медицинские услуги, мы исходим из того, что новое лекарство имеет преимущество перед существующими лекарствами с точки зрения эффективности и безопасности», — рассказала эксперт Больничной кассы по лекарствам Марта Данилов.

С прошлого года стал доступен новый вариант лечения для пациентов, которым запланирована трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, предназначенная для лечения злокачественной опухоли, часто возникающей в детском возрасте (лимфобластного лейкоза). Ежегодно такое лечение требуется примерно трем пациентам, и это лечение увеличивает продолжительность жизни пациентов и увеличивает долю пациентов, доживающих до трансплантации.

Кроме того, расширились условия применения препарата брентуксимаб ведотин, применяемого для лечения лимфомы. Это лекарство требуется примерно шести пациентам в год, и данные показывают, что оно снижает риск прогрессирования заболевания и смерти пациента на треть. «Мы также сняли прежние ограничения на использование лекарств с действующим веществом ритуксимаб, которое широко применяется при заболеваниях органов кроветворения и позволяет лечить гораздо большее количество людей», — сказала Данилов.

В 2021 году список лекарств был пополнен препаратом бригатиниб, который используется для лечения распространившегося рака легких. «Если в прошлом использовались другие препараты того же класса, то теперь у врача есть более широкий выбор, из которого можно выбрать наиболее подходящий для пациента вариант», — пояснила Данилов.

Были также расширены клинические условия выписывания действующих веществ палбоциклиб и рибоциклиб, которые с прошлого года можно использовать вместе с действующим веществом фулвестрант. Ежегодно в Эстонии в таком лечении нуждаются почти 90 пациентов. «Расширилось также применение лекарства от рака молочной железы трастузумаб емтанзин, который необходим 25 пациентом в год и вдвое продлевает период ремиссии», — добавила Данилов.