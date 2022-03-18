Больничная касса расширила возможности лечения и профилактики рака

В 2021 году Больничная касса стала компенсировать медицинскую услугу по удалению доброкачественных и ранних стадий злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта, позволяющая удалять опухоль с помощью эндоскопа вместо хирургического вмешательства. Что позволяет лечить труднодоступные места, в том числе желудочно-кишечный тракт. «Опухоль, находящуюся на ранней стадии, которая еще не проникла через слизистую оболочку органа, удаляют одним целым куском. Это менее инвазивная операция, потому что опухоль удаляется с помощью зонда, а не хирургического вмешательства», - сказал главный специалист отдела специализированной медицинской помощи Больничной кассы Танель Кайю.

Также были расширены услуги точной лучевой терапии для облучения локализации опухоли в органе с сохранением здоровых тканей вокруг опухоли. «Поправка позволяет использовать прецизионную (точную) лучевую терапию в случаях, когда опухолевые метастазы распространились на несколько разных органов, каждый из которых может стать целью прецизионной лучевой терапии. Чем точнее можно будет облучить метастазы, тем выше доза лучевой терапии, направленной на каждую опухоль и тем короче время лечения пациента», — сказал Кайю. Если в 2020 году прецизионную лучевую терапию получило 75 человек, то в 2021 году благодаря обновлению списка медицинских услуг дополнительную помощь получил уже 121 пациент. Общая сумма финансирования данной услуги составила для Больничной кассы 2,3 миллиона евро.

В качестве одного из вариантов диагностики добавлен новый тип обследования, позволяющий лучше диагностировать рак предстательной железы – выявление и лечение заболевания на максимально ранней стадии значительно снижает риски для здоровья. Всего в 2021 году данное обследование прошел 571 человек, а общая сумма расходов Больничной кассы на ее финансирование составила почти 1,3 миллиона евро.

Пациенты с определенными видами нейроэндокринных опухолей, которые не могут пройти хирургическое лечение из-за характера локализации или распространения опухоли, получили возможность лечения с прошлого года. Это злокачественные новообразования, которые могут возникать в органах и тканях по всему телу и Больничная касса профинансировала услугу данного лечения 11 раз на общую сумму 679 000 евро. «Несмотря на то, что это относительно редкая опухоль и дорогостоящий метод лечения, финансирование данного вида лечения с точки зрения интересов пациентов является необходимым и оправданным, поскольку, по данным исследований, этот метод лечения имеет относительно долгосрочные результаты и хорошо переносится пациентом», - сказал Кайю.

Одной из новых добавленных услуг стала домашняя паллиативная оксигенотерапия, необходимая онкологическим больным в тяжелим состоянии, находящимся на домашнем лечении, у которых наблюдается нехватка воздуха и одышка. В прошлом году домашнюю оксигенотерапию использовали 253 пациента, а общая сумма расходов Больничной кассы на данную услугу составила почти 200 000 евро. «Проблемы, связанные с заболеванием, сильно меняют качество жизни человека. Хотя это не излечивает рак, дополнительный кислород приносит облегчение пациенту», — добавил Кайю.

В дополнение к лекарственным препаратам и услугам по лечению рака, упомянутым выше, очень важную роль также играют и профилактика рака, и его раннее выявление, поскольку вовремя обнаруженный рак на ранней стадии излечим. Для этого мы приглашаем людей на скрининговые обследования для раннего выявления рака груди, шейки матки и толстой кишки. С 2021 года на все онкологические обследования стали приглашать незастрахованных людей.