Стартует информационная неделя по профилактике отравлений

«Отравление — это несчастные случаи, которые можно предвидеть и таким образом предотвратить. В этом году мы сосредоточимся на отравлениях пожилых людей во время недели профилактики отравлений. В прошлом году 54% консультаций по теме отравлений у пожилых людей были связаны со случайным спутыванием лекарств, химикатов или упаковки, а в 39% случаев пожилые люди забывали, что лекарство уже было принято и принимали его второй или третий раз. Эти отравления можно предотвратить с помощью правильного установленного в доме порядка», — сказала Маре Одер, глава Информационного центра по вопросам отравлений Департамента Здоровья.

В 2021 году на инфолинию по вопросам отравлений поступило более 3000 звонков. По сравнению с прошлым годом, количество обращений несколько уменьшилось, в основном за счет снижения отравлений, связанных с маленькими детьми. Неделя профилактики отравлений помогает повышать осведомленность и предотвращать отравления «В марте прошлого года мы сосредоточили внимание на отравлениях детей грудного возраста, особенно детей в возрасте до одного года, и статистика показывает, что количество отравлений у данной группы детей снизилось почти в два раза в период начиная с марта. Количество отравлений в других дошкольных возрастных группах также уменьшилась», - поделилась глава Информационного центра по вопросам отравлений Департамента здоровья Маре Одер.

Ежегодно в Эстонии происходит более чем 6000 случаев отравлений, в ходе которых пострадавшие попадают в больницу. Некоторые из этих случаев на самом деле не требуют стационарного лечения, и для них достаточно домашнего лечения под руководством специалиста по отравлениям, которое можно получить, позвонив на инфотелефон по вопросам отравлений 16662. Примерно 90% всех случаев отравлений, обсуждаемых по инфотелефону, происходят дома.

В Эстонии работает круглосуточная телефонная инфолиния по вопросам отравлений 16662, по которой вы всегда можете попросить о помощи, если произошло отравление или возникло подозрение на него. Звонок на телефонную инфолинию 16662 является анонимным и осуществляется по цене местного звонка согласно тарифам оператора (при звонке из-за рубежа +372 794 3794).

«Вы можете смело позвонить в нашу телефонную службу, если случилось любое отравление или в случае подозрения на него. На телефон инфолинии можно звонить по поводу отравления любыми отравляющими веществами - например, домашними химикатами; пестицидами и удобрениями; средствами защиты от насекомых и грызунов; косметикой и натуральными продуктами; лекарствами, наркотиками; грибами, растениями, ягодами; ядами ядовитых животных; ядовитыми газами; алкоголем или в случае отравлений, возникших во время путешествия)", - пояснила важность обращения на инфолинию Маре Одер.

Инфонеделя профилактики отравлений проводится каждый год во время третьей недели марта. Таким образом отмечается начало работы первого в мире Информационного центра по вопросам отравлений в Америке в 1961 году. Цель инфонедели профилактики отравлений - повышение осведомленности людей об отравлениях, снижение количества отравлений и развитие профилактической деятельности.