Nuvaxovid: вакцина, которая убедит скептиков?

Прививки от коронавируса уже доступны около года, однако многие до сих пор не решились сделать защитную инъекцию. Объяснения самые разные — от мистических до вполне логичных. В числе поддающегося логике — страх перед побочными эффектами и особенности существующих вакцин. Однако на подходе новая вакцина Nuvaxovid компании Novavax, которая примечательна тем, что в отличие от всех имеющихся сегодня в Евросоюзе вакцин от коронавируса сделана на основе белка. Что известно об этой вакцине, когда она появится в Эстонии и есть ли у нее шанс убедить скептиков?