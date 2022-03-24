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Nuvaxovid: вакцина, которая убедит скептиков?

Елизавета Калугина
Nuvaxovid: вакцина, которая убедит скептиков?
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Вакцина компании Novavax.
Вакцина компании Novavax. Фото: Shutterstock

Меньше побочных эффектов, классическая технология изготовления: в Эстонии появилась новая вакцина.

Прививки от коронавируса уже доступны около года, однако многие до сих пор не решились сделать защитную инъекцию. Объяснения самые разные — от мистических до вполне логичных. В числе поддающегося логике — страх перед побочными эффектами и особенности существующих вакцин. Однако на подходе новая вакцина Nuvaxovid компании Novavax, которая примечательна тем, что в отличие от всех имеющихся сегодня в Евросоюзе вакцин от коронавируса сделана на основе белка. Что известно об этой вакцине, когда она появится в Эстонии и есть ли у нее шанс убедить скептиков?

Доступные сейчас в ЕС вакцины либо векторные, основанные на аденовирусе человека (Vaxzevria от AstraZeneсa и Jannsen от Johnson & Johnson), либо на базе мРНК (Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Spikevax от Moderna). Некоторые вакциноскептики ставят под сомнения безопасность технологии их изготовления, часто звучит аргумент о том, что раньше вакцины изготовливались другим способом и потому заслуживали доверия. Что ж, скоро в нашем ассортименте появится вакцина, которая считается более традиционной.

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