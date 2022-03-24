На заседании в четверг правительство одобрило проект распоряжения, расширяющий целевое назначение использования резервного капитала Больничной кассы Эстонии для первичных медицинских осмотров и услуг первичной медицинской помощи украинским военным беженцам.
Резервы Больничной кассы будут использоваться для проверки здоровья украинских беженцев
Резервы Больничной кассы будут использоваться для проверки здоровья украинских беженцев
В качестве ориентировочного распределения резервного капитала запланирован один миллион евро на предоставление услуг первичной медицинской помощи украинским военным беженцам и медицинских осмотров для них.
28 060 000 евро будут использованы для покрытия лекарств и дополнительных расходов, связанных с Covid-19, сообщило пресс-бюро правительства.
Расширение цели использования резервного капитала обснованно, поскольку речь идет о чрезвычайных расходах, связанных с исключительной ситуацией в области безопасности и здоровья.
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