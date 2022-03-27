Советы психолога: как уберечь мозг от постоянного потребления негативной информации

Время ускорилось до невозможности, а современные смартфоны всегда под рукой: мы не успеваем оглянуться, как оказываемся втянутыми в бесконечную спираль плохих новостей. Климатический кризис, пандемия коронавируса, а вот теперь и война.

Что такое думскроллинг?

Мы прокручиваем ленты на различных порталах, везде одни и те же удручающие новости. Останавливаемся? Конечно, нет! Мы продолжаем прокручивать и потреблять негатив.

Именно это и есть думскроллинг. Словообразование от английских терминов "doom" (обреченность, роковой конец) и "scrolling" (прокручивание контента). Оно описывает почти бесконечное потребление плохих новостей. В 2020 году Оксфордский словарь английского языка назвал "думскроллинг" словом года.

Из каменного века

Это звучит парадоксально, но так оно и есть. Люди инстинктивно тянутся к негативу. Например, критика оказывает более сильное влияние на наше поведение и познание, чем похвала. То же самое относится и к плохим новостям. "Наш мозг обрабатывает негативные слова быстрее, лучше и интенсивнее, и это гарантирует, что мы лучше их запоминаем", - говорит нейробиолог Марен Урнер.

В этом есть смысл - по крайней мере, с эволюционно-биологической точки зрения. "Во времена саблезубого тигра или мамонта пропущенное негативное сообщение было, пожалуй, последним", - отмечает Марен Урнер.

Поэтому сегодня наш мозг все еще пытается бороться с неопределенностью с помощью систематического сбора информации. Мы хотим быть готовы к угрозе, которая нас ожидает. Чем больше плохих новостей мы читаем, тем лучше мы себя чувствуем подготовленными к неприятностям. Во всяком случае так многие считают.

Но это заблуждение. Этот метод кажется более перспективным в борьбе с мамонтом, чем с приложениями и новостными лентами.

Приложения как пакет с чипсами

Приложения запрограммированы таким образом, чтобы держать нас на крючке. Для этого они используют всевозможные психологические уловки. "Просто быстро прокрутить ленту сообщений" - легче сказать, чем сделать, потому что многие приложения предлагают бесконечный контент. Это как чипсы - мы не можем остановиться. Только пакет с чипсами обычно в какой-то момент оказывается пустым.

Эксперимент "Бездонная миска супа" американского исследователя по вопросам пищевого поведения Брайана Уэнсинка был проведен несколько лет назад, но показал, насколько нерефлексивным может быть наше потребление. Ученый предложил испытуемым приготовленные миски с супом, которые незаметно для них наполнялись. В итоге испытуемые съели на 73 процента больше супа, чем те, у кого объем порции в тарелках был фиксированным. Более того, испытуемые даже не считали, что съели больше, и не чувствовали себя более сытыми, чем контрольная группа.

Эксперимент, результаты которого, вероятно, можно применить к нашей сегодняшней невоздержанности, как в отношении чипсов, так и в отношении приложений.