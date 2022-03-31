Последние две недели заболеваемость гриппом существенно росла: на прошлой неделе лабораторно подтверждены 344 случая вируса гриппа A.
В Эстонии две недели наблюдается рост заболеваемости гриппом
На прошлой неделе зарегистрировано на 65 процентов случаев гриппа больше, чем на позапрошлой неделе, к врачам из-за ОРВИ с 21 по 27 марта обратились 6326 человек, что на 9 процентов меньше, чем за предыдущую неделю. Дети составили 23 процента заболевших.
По предварительным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), на прошлой неделе госпитализация из-за гриппа потребовалась шести пациентам. С начала сезона из-за гриппа госпитализированы 143 пациента.
За сезон гриппа от этого заболевания скончались три человека, все трое старше 70 лет, с серьезными сопутствующими заболеваниями. Никто из них не был вакцинирован от гриппа.
Лабораторно подтверждены за сезон 6415 случаев вируса гриппа, по данным департамента здоровья, в Эстонии циркулирует подтип (H3) вируса гриппа А.
Заболеваемость гриппом растет и в других европейских странах, главным образом на западе и в центральной части Европы. Венгрия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Словения, Италия, Сербия и Испания сообщили о повышении активности гриппа. Зарегистрированы вирусы гриппа A и B. По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом, в Европе циркулируют преимущественно вирусы гриппа A(H3).