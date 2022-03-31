В Эстонии две недели наблюдается рост заболеваемости гриппом

На прошлой неделе зарегистрировано на 65 процентов случаев гриппа больше, чем на позапрошлой неделе, к врачам из-за ОРВИ с 21 по 27 марта обратились 6326 человек, что на 9 процентов меньше, чем за предыдущую неделю. Дети составили 23 процента заболевших.

По предварительным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), на прошлой неделе госпитализация из-за гриппа потребовалась шести пациентам. С начала сезона из-за гриппа госпитализированы 143 пациента.

За сезон гриппа от этого заболевания скончались три человека, все трое старше 70 лет, с серьезными сопутствующими заболеваниями. Никто из них не был вакцинирован от гриппа.

Лабораторно подтверждены за сезон 6415 случаев вируса гриппа, по данным департамента здоровья, в Эстонии циркулирует подтип (H3) вируса гриппа А.