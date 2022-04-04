Месяц сердца: медсестры призывают школы организовать состязания по ходьбе

Председатель правления Tallinna Koolitervishoid Кяди Лепп признает, что нынешние школьники слишком мало двигаются: «Расстояния в Таллинне большие, поэтому основную массу детей возят в школу и на занятия по интересам на машине. Те, кто пользуется общественным транспортом, чуть больше ходят пешком, но в итоге активности на свежем воздухе все равно недостаточно». Она добавляет, что дети с малой физической активностью имеют более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте, и что уже сейчас дети страдают ожирением чаще, чем несколько десятилетий назад, когда их сверстники тех времен много играли на свежем воздухе и меньше сидели за всякими гаджетами и компьютерами.

Вот почему школьные медсестры приглашают чаще выходить на улицу в месяц сердца – то есть в апреле. «У школьников загруженный учебный день, и просто так прогулки не умещаются в их плотное расписание. Один из способов сделать больше шагов — ходить пешком в школу и после также возвращаться домой. Если расстояние слишком большое, то можно сделать так, чтобы часть дороги ученик проезжал на машине или автобусе и остальное проходил пешком», — предлагает Кяди Лепп.

Соревнования по подсчету шагов, которые проводятся весной во многих рабочих коллективах, безусловно, также могут придать мотивации. По словам Лепп, ожидается, что и школьные коллективы постараются прошагать победное количество шагов. «Все, что вам нужно, это приложение для подсчета шагов на вашем смартфоне или смарт-часах. Каждая школа может сама решить - организовать ли общешкольный подсчет или же разбить его по классам, соревноваться индивидуально или формировать команды, шагать в рамках соревнований целый месяц, неделю или даже один день – вариантов хватает», - отмечает Лепп.

Чтобы подать пример, медсестры также будут считать шаги, которые они прошли в течение трех дней - с 4 по 6 апреля. «На самом деле работа медсестер заключается не только в том, чтобы сидеть в кабинете, они часто и так проходят в общей сложности 10 000 шагов в день, передвигаясь по школьным коридорам», — подтвердила Лепп, добавив, что движение на свежем воздухе, конечно, самое полезное, и многие школьные медсестры также решили в эти дни ходить на работу пешком.