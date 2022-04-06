В Эстонии снизилось количество смертей от заболеваний сердца.

Хотя уровень смертности у нас по-прежнему выше, чем в среднем по Европе, люди стали более информированными в вопросах здоровья и начали больше заботиться о нем. «За последние три десятилетия произошло много значительных прогрессивных шагов в области охраны здоровья сердца. Среди прочего этому способствовала государственная стратегия профилактики сердечно-сосудистых заболеваний на 2005–2020 годы, которая во многом помогла тенденции снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», - сказал доктор Маргус Вийгимаа.

«Отрадно видеть, что с момента восстановления независимости в Эстонии значительно возросла осведомленность людей о здоровье сердца, а также о возможностях профилактики и лечения. Тем не менее, бремя сердечных заболеваний для общества и государственного бюджета по-прежнему тяжелое», - пояснил Вийгимаа. «К счастью, сердечные заболевания можно предотвратить, и многое можно сделать, изменив свой образ жизни. Регулярные физические упражнения - лучший способ подарить себе здоровое и тренированное сердце и предотвратить сердечные заболевания», - сказал доктор Вийгимаа.

Хотя средний уровень смертности от сердечных заболеваний снизился, статистика смертности продолжает отражать более слабое здоровье сердца у мужчин. «За последние пять лет на болезни сердца было потрачено более 62 миллионов евро в год, и в среднем почти 66% этой суммы уходит на лечение пациентов мужского пола. У мужчин болезнь сердца развивается почти на пять лет раньше, а средняя стоимость лечения на тысячу евро выше, чем у женщин», - сказала аналитик Больничной кассы Ксения Ниглас.

«Стоимость лечения сердечно-сосудистых заболеваний находится в том же диапазоне, что и стоимость лечения десяти наиболее распространенных диагнозов рака», - провела параллель Ниглас.

Здоровье сердца формируется уже в детстве. Поэтому для Больничной кассы важно заниматься профилактикой и изменением поведенческих привычек молодежи, чтобы у нас было более здоровое новое поколение. «Важно, чтобы в будущем было меньше сердечно-сосудистых заболеваний, и чтобы мы могли сосредоточить больше ресурсов на их профилактике, а не на лечении последствий», - добавила Ниглас.

На здоровье сердца серьезно влияют высокий уровень холестерина, повышенное кровяное давление и уровень сахара в крови, курение, нарушения сна и хронические воспалительные заболевания - такие как плохое состояние зубов. Основными составляющими здорового образа жизни являются регулярная физическая активность, нормализация веса, отказ от табачных изделий, здоровое питание и снижение стресса. Родители, бабушки и дедушки и учителя играют важную роль в развитии привычек детей к физическим упражнениям, и они могут поощрять их сокращать время, проводимое перед экраном, и выходить на улицу, сами являясь лучшими образцами для подражания.