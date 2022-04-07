При слиянии двух видов омикрона появился новый, самый заразный вариант коронавируса

Ограниченное число случаев XE было зарегистрировано в Китае и Таиланде.

ХЕ представляет собой рекомбинантный вирус — комбинацию двух или более генетических материалов вируса, содержащего элементы исходного нативного штамма ВА.1 и его более заразного подварианта ВА.2.

Предварительные данные UKHSA и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что штамм XE может быть примерно на 10 процентов более распространенным, чем подвариант омикрона BA.2, и является самым заразным штаммом коронавируса и одним из самых заразных заболеваний в истории человечества.

Главный советник UKHSA Сьюзан Хопкинс заявила, что необходимы дополнительные данные, чтобы подтвердить, имеет ли XE «реальное преимущество в росте», поскольку в течение периода мониторинга он демонстрировал «изменяющиеся темпы роста».

Также cейчас недостаточно доказательств, чтобы делать выводы о передаче и серьезности вируса или эффективности вакцины, сказала Хопкинс, добавив, что UKHSA будет продолжать внимательно следить за ситуацией. Также нет данных о том, менее ли эффективны современные методы против ХЕ.

По словам Хопкинс, смешанные вирусы не редкость, особенно когда в обращении находится несколько вариантов. Она отметила, что во время пандемии было выявлено несколько присоединившихся штаммов, и что большинство из них относительно быстро вымирают.

UKHSA также сообщило о мониторинге двух других рекомбинантных вирусов Covid: XD и XF. Оба варианта представляют собой генетическую смесь дельта-штамма и омикрона BA.1. По состоянию на середину февраля в Соединенном Королевстве было выявлено только 38 случаев XD и ни одного случая XF. В глобальных базах данных было зарегистрировано только 49 случаев XD. Большинство из них были найдены во Франции.