Врач из Ида-Вирумаа: украинские беженцы не привели к очередям к специалистам

За этот период в медицинское учреждение обратились более 200 украинцев. Перечень оказываемых медицинских услуг включает неотложную помощь, общий медицинский осмотр и выдача направлений к семейному врачу и врачу-специалисту. На медицинский осмотр можно прийти в каждый будний день, приемы проводят врачи терапевтической клиники, владеющие украинским языком: доктор Наталья Исаевска, доктор Михаил Смельский и руководитель клиники доктор Людмила Поклонская.

Спустя некоторое время после того, как Ида-Вируская центральная больница начала оказывать военным беженцам из Украины медицинские услуги, у многих местных жителей возникло переживание, что им придется дольше ждать приемов к врачу-специалисту. По словам руководителя терапевтической клиники доктора Людмилы Поклонской, это совсем не так.

«На медицинский осмотр действительно приходит немало людей, но большинство из них – молодые здоровые люди, которые лишь в единичных случаях нуждаются в направлении к врачу-специалисту. Оказание медицинских услуг военным беженцам из Украины не увеличивают очереди и время ожидания местных жителей на прием к врачу. Что касается медицинского осмотра, то его проводят врачи в те временные промежутки, когда у них не запланированы другие приемы. Чаще всего направляем пациентов из Украины к семейному врачу. Список семейных врачей, принимающих военных беженцев из Украины, постоянно пополняется, благодаря чему и их нагрузка лучше регулируется», - констатирует доктор Поклонская.