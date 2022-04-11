Произошел ряд важных изменений в скрининговых обследованиях

По сравнению с 2020 годом, участие в скрининге на рак груди и шейки матки увеличилось, но для достижения поставленной цели в скрининге должны участвовать не менее 70% целевой группы. В прошлом году был также внесен ряд важных нововведений в организацию скрининга, которые сделали эту услугу доступной для большего числа людей.

По словам члена Правления Больничной кассы Майви Парв, одним из важных нововведений, вступивших в силу в начале прошлого года, стало распространение бесплатного государственного скрининга на незастрахованных лиц. «Скрининг необходим всем женщинам целевой группы для контроля и выявления заболевания на самой ранней стадии. Привлечение незастрахованных женщин значительно снижает неравенство в доступности профилактических услуг», — сказала Парв.

Если в 2020 году на участие в скрининге на рак повлияла эпидемия коронавируса (тогда количество участников скрининга уменьшилось из-за прекращения запланированного лечения), то в прошлом - 2021 году количество участников в скрининге на рак шейки матки значительно увеличилось. Охват составил 44% приглашенных на скрининг, что на 2% выше, чем в 2020 году. Одной из причин повышения количества участников стало расширение круга поставщиков услуг. Парв, пояснила, что с осени прошлого года оказатели услуг могут присоединиться к договору с Больничной кассой и без конкурса. «Благодаря этому теперь большее число медицинских учреждений может оказывать заниматься профилактическими услугами, в результате чего количество кабинетов, предлагающих услуги по профилактике рака шейки матки увеличилось почти на треть. С прошлого года в скрининге рака шейки матки можно также принять участие в центрах первичной медицинской помощи», - сказала Парв.

С прошлого года Больничная касса значительно расширила и целевую группу для скрининга рака шейки матки. Если раньше для скрининга приглашались женщины в возрасте 30–55 лет, то в прошлом году возрастная группа был расширена на десять лет, то есть теперь на скрининг на рак шейки матки приглашаются женщины в возрасте 30–65 лет с интервалом пять лет.

Участие в скрининге рака груди также увеличилось в прошлом году - охват составил 60 %, что на 6 % больше, чем в 2020 году. По словам Парв, уровень заболеваемости раком молочной железы вырос из-за того, что по регионам теперь курсируют автобусы с маммографами, которые доставляют услуги как можно ближе к женщине из целевой группы. Женщин в возрасте от 50 до 69 лет приглашают на скрининг рака груди через каждые два года.