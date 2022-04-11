Несмотря на то, что скрининг онкологических заболеваний предоставляет всем бесплатную возможность выявлять заболевания на ранней стадии, не все люди пользуются этим и уровень участия в скрининге в Эстонии низок.
Произошел ряд важных изменений в скрининговых обследованиях
По сравнению с 2020 годом, участие в скрининге на рак груди и шейки матки увеличилось, но для достижения поставленной цели в скрининге должны участвовать не менее 70% целевой группы. В прошлом году был также внесен ряд важных нововведений в организацию скрининга, которые сделали эту услугу доступной для большего числа людей.
По словам члена Правления Больничной кассы Майви Парв, одним из важных нововведений, вступивших в силу в начале прошлого года, стало распространение бесплатного государственного скрининга на незастрахованных лиц. «Скрининг необходим всем женщинам целевой группы для контроля и выявления заболевания на самой ранней стадии. Привлечение незастрахованных женщин значительно снижает неравенство в доступности профилактических услуг», — сказала Парв.
Если в 2020 году на участие в скрининге на рак повлияла эпидемия коронавируса (тогда количество участников скрининга уменьшилось из-за прекращения запланированного лечения), то в прошлом - 2021 году количество участников в скрининге на рак шейки матки значительно увеличилось. Охват составил 44% приглашенных на скрининг, что на 2% выше, чем в 2020 году. Одной из причин повышения количества участников стало расширение круга поставщиков услуг. Парв, пояснила, что с осени прошлого года оказатели услуг могут присоединиться к договору с Больничной кассой и без конкурса. «Благодаря этому теперь большее число медицинских учреждений может оказывать заниматься профилактическими услугами, в результате чего количество кабинетов, предлагающих услуги по профилактике рака шейки матки увеличилось почти на треть. С прошлого года в скрининге рака шейки матки можно также принять участие в центрах первичной медицинской помощи», - сказала Парв.
С прошлого года Больничная касса значительно расширила и целевую группу для скрининга рака шейки матки. Если раньше для скрининга приглашались женщины в возрасте 30–55 лет, то в прошлом году возрастная группа был расширена на десять лет, то есть теперь на скрининг на рак шейки матки приглашаются женщины в возрасте 30–65 лет с интервалом пять лет.
Участие в скрининге рака груди также увеличилось в прошлом году - охват составил 60 %, что на 6 % больше, чем в 2020 году. По словам Парв, уровень заболеваемости раком молочной железы вырос из-за того, что по регионам теперь курсируют автобусы с маммографами, которые доставляют услуги как можно ближе к женщине из целевой группы. Женщин в возрасте от 50 до 69 лет приглашают на скрининг рака груди через каждые два года.
При этом уменьшилось число участников скрининга рака толстой кишки, где охват был на 2% ниже, чем в 2020 году (49%). «Поскольку в процессе скрининговых обследований на рак толстой кишки важную роль играют семейные врачи, любое снижение можно объяснить увеличением рабочей нагрузки, вызванной COVID-19», — пояснила Парв. С точки зрения текущего охвата, который учитывает, что человек, приглашенный на скрининг в прошлом году, мог пройти тест в течение следующего календарного года, охват скринингом на рак толстой кишки в 2020 году составил 56%. Текущий охват 2021 года Больничная касса может оценить в конце 2022 года. На скрининговое обследование на обнаружение рака толстой кишки ожидаются 60-69-летние мужчины и женщины с интервалом два года.
В прошлом году Госконтроль провел аудит сферы злокачественных новообразований, по результатам которого было рекомендовано сделать процесс уведомления о скрининговых обследованиях более интенсивным и упростить регистрацию на скрининг, а также создать для пациентов с подозрением на рак более плавный и быстрый путь к диагностике и лечению.
В связи с развитием проектов по профилактике и лечении рака Больничная касса поставила перед собой цель по повышению удобства процесса лечения и созданию наилучших возможностей для приглашенных на обследование. «Под руководством Больничной кассы был проанализирован путь пациента в скрининговом обследовании рака шейки матки и полученную информацию вместе с данными потребностей развития мы планируем использовать для повышения эффективности других скрининговых обследований. Мы также видим большой потенциал для улучшения фокусирования приглашений на скрининги и отправки повторных приглашений», — сказала Парв. Поскольку задачи разных этапов в настоящее время распределены между различными медицинскими учреждениями, то, по словам Парв, Больничная касса соглашается взять на себя полную ответственность за организацию и управление скринингами.
В целях повышения осведомленности населения о скрининговых обследованиях Больничная касса также тесно сотрудничает с аптекарями. Приложение аптечной информационной компьютерной системы теперь уведомляет о том, что человека, приобретающее лекарство или другой товар в аптеке, принадлежит целевой группе скрининга. Так аптекарь может напомнить ему о необходимости участия в скрининге и поделиться дополнительной информацией. Семейные врачи также напоминают людям из их списка, если они принадлежат к целевой группе, и что их ожидают на обследовании.
В 2022 году
· на обследования на раннее обнаружение рака груди приглашаются застрахованные женщины 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 и 1972 годов рождения.
· на обследования на раннее обнаружение рака шейки матки приглашаются женщины 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987 и 1992 годов рождения.
· на обследования на раннее обнаружение рака толстой кишки приглашаются мужчины и женщины 1954, 1956, 1958, 1960 и 1962 годов рождения.
Приглашение на скрининговое обследование можно найти на личной странице Портала пациента www.digilugu.ee (в рубрике «Данные о здоровье» -> «Направления»).
Информацию о скрининговых обследованиях можно получить у своего семейного врача и по инфотелефону Больничной кассы 669 6630.
Дополнительная информация: https://soeluuring.ee/rus/.
Обзор участия в скрининге по годам можно найти ЗДЕСЬ.