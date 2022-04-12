Аптекарь: что необходимо знать перед прививкой от энцефалита?

«Маленькие клещи, размером в несколько миллиметров, являются переносчиками различных инфекционных заболеваний - таких как боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит. В Эстонии прививку можно поставить только от последней болезни, а поскольку эта инфекция может вызвать серьезные осложнения и в некоторых случаях даже привести к смерти, то вакцина и является лучшей защитой от самого серьезного клещевого заболевания», — объясняет провизор Тырваской центральной аптеки Benu Вирге Сокк.

Аптекарь излагает три основных мифа о клещах и соответствующей вакцинации.

Миф: если не ходить в лес, то клещевой опасности нет

Клещи предпочитают обитать на влажных, тенистых участках с богатой и высокой растительностью. «На пастбищах и лугах, а также на полях и лесных опушках клещей количественно больше, но и крупные сады, лесопарки и городские парки могут быть очень подходящим местом для обитания клещей. Реже они встречаются на болотах и ​​болотистой местности, и ​​в сухих сосновых лесах.

Клещей можно получить и от питомца, побывавшего в месте с высокой растительностью. Поэтому все, кто проводит время, работает или часто гуляет на природе, находятся в группе риска, и я рекомендую таким людям сделать прививку», — говорит Сокк.

Клещ получает возбудителей заболеваний от животных, чью кровь он сосет, и, хотя сам клещ не болеет, вирусы и бактерии размножаться внутри его организма и насекомое переносит их от одного организма к другому. «Не все клещи являются переносчиками болезни, но, поскольку клещевые заболевания в Эстонии достаточно распространены, то после каждого укуса клеща следует очень внимательно следить за своим здоровьем», — подчеркивает Сокк.

В прошлом году больше всего клещей было в Тартуском и Пярнуском уездах, а также клещевые заболевания традиционно широко распространены и на островах. Подробную статистику о количестве заболевших в регионах можно найти на сайте Департамента здоровья.

Миф: клещи опасны только летом

Сезон клещей в Эстонии обычно начинается в апреле и длится до ноября. «Зимой клещи в основном впадают в спячку, но более мягкая погода позволяет увидеть клеща и даже в январе-феврале. Первые клещи покидают место зимовки в лесу, когда средняя температура воздуха поднимается выше 5 градусов. Ко второй половине весны количество клещей достигает своего пика, и наступает сезон клещей», — объясняет Сокк.

Поэтому, по словам фармацевта, о вакцинации следует подумать уже зимой или ранней весной. Полная вакцинация против клещевого энцефалита состоит из трех инъекций: первые две инъекции, обеспечивающие достаточный иммунитет на один сезон, делаются с интервалом от 1 до 3 месяцев, а третья — через один год. После этого защиту следует продлевать каждые 3-5 лет бустерной инъекцией.

Миф: вакцинация дорогая и бесполезная

Правда в том, что диапазон цен на одну прививку от энцефалита колеблется в пределах 25-30 евро. Однако следует учитывать, что введение третьей дозы обеспечивает защиту на срок от трех до пяти лет. «При этом долгосрочные осложнения энцефалита выражаются в параличе конечностей, нарушении памяти, нарушении равновесия, недержании мочи и могут проявиться до 46 процентов заболевших. Только вакцинация защищает от тяжелого хода заболевания», — говорит аптекарь.

Для вакцинации против энцефалита наиболее распространенной схемой является первая доза в выбранный пациентом день, вторая доза возможна в период через 14 дней до трех месяцев после первой дозы и третья доза через 9-12 месяцев после второй дозы. «Поэтому лучшее время для вакцинации — ранняя весна до начала сезона клещей в апреле, потому что вакцина действует через две недели после второй дозы», — объясняет Сокк. При быстрой схеме вторая доза вводится через семь дней, а третья — на 21-й день.

Привиться от энцефалита можно в аптеке, у семейного врача и в различных частных клиниках начиная с годовалого возраста. Вакцинироваться от боррелиоза невозможно, и при подозрении на это заболевание следует обратиться к семейному врачу, который в случае выявления этой инфекции пропишет курс антибиотиков.