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Заражение вирусом гриппа растет четвертую неделю подряд

rus.postimees.ee
Заражение вирусом гриппа растет четвертую неделю подряд
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Грипп. Иллюстративное фото.
Грипп. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

На 14-й неделе (4-10 апреля) 4491 человек обратились к врачам в связи с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей, что на 22 процента меньше, чем на предыдущей неделе. Дети составили 31 процент обратившихся к врачу, пишет Postimees.

Доля положительных тестов на грипп продолжает расти, причем их число удваивается в течение двух недель подряд. На 14-й неделе лабораторно подтверждено 1237 вирусов гриппа А.

Вирус гриппа регистрировали на 66 процентов чаще, чем на прошлой неделе, 49 процентов инфицированных составили дети. Вирус гриппа имеет тенденцию роста четвертую неделю подряд.

Число госпитализаций из-за гриппа увеличилось на 11 процентов. Количество пожилых людей, нуждающихся в госпитализации, увеличилось и составило 36 процентов от всех пациентов, нуждающихся в госпитализации. По данным Центра информационных систем здравоохранения и социального обеспечения, на прошлой неделе 17 пациентов нуждались в стационарном лечении вируса гриппа. С начала сезона 173 пациента были госпитализированы из-за тяжелого течения гриппа или гриппозной пневмонии.

В этом сезоне от осложнений, связанных с гриппом, умерли три человека старше 70 лет с серьезными сопутствующими заболеваниями. Никто не был привит от гриппа.

Всего с начала сезона лабораторно подтверждено 8395 случаев гриппа. По данным Департамента здоровья, в Эстонии циркулирует вирус гриппа А подтипа (H3).

Заболеваемость также растет в других странах-членах ЕС, в основном в Западной и Центральной Европе. Заболеваемость наиболее высока в Нидерландах, Люксембурге, Норвегии, Франции, Словении, Италии, Венгрии, Польше, Сербии, Бельгии и Испании. Зарегистрированы случаи вирусов гриппа А и В. По данным Сети эпиднадзора за гриппом, вирусы гриппа A (H3) в основном циркулируют в Европейском регионе.

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