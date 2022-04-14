Заражение вирусом гриппа растет четвертую неделю подряд

Доля положительных тестов на грипп продолжает расти, причем их число удваивается в течение двух недель подряд. На 14-й неделе лабораторно подтверждено 1237 вирусов гриппа А.

Вирус гриппа регистрировали на 66 процентов чаще, чем на прошлой неделе, 49 процентов инфицированных составили дети. Вирус гриппа имеет тенденцию роста четвертую неделю подряд.

Число госпитализаций из-за гриппа увеличилось на 11 процентов. Количество пожилых людей, нуждающихся в госпитализации, увеличилось и составило 36 процентов от всех пациентов, нуждающихся в госпитализации. По данным Центра информационных систем здравоохранения и социального обеспечения, на прошлой неделе 17 пациентов нуждались в стационарном лечении вируса гриппа. С начала сезона 173 пациента были госпитализированы из-за тяжелого течения гриппа или гриппозной пневмонии.

В этом сезоне от осложнений, связанных с гриппом, умерли три человека старше 70 лет с серьезными сопутствующими заболеваниями. Никто не был привит от гриппа.

Всего с начала сезона лабораторно подтверждено 8395 случаев гриппа. По данным Департамента здоровья, в Эстонии циркулирует вирус гриппа А подтипа (H3).