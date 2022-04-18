В Эстонии 75 процентов детей недостаточно двигаются

«Исследования показывают, что эстонские дети и подростки занимаются физической активностью или недостаточно или очень мало, что, в свою очередь, является фактором риска для возникновения у них многих заболеваний. Именно поэтому мы уделяем особое внимание повышению физической активности детей и молодежи и формированию здорового образа жизни с помощью игр во дворе», - сказала Герда Палтс, главный специалист отдела по укреплению здоровья Кассы здоровья. Привычка к физическим упражнениям развивается не только на уроках физкультуры или тренировках, мы можем поощрять детей проводить время в активном движении - например, ежедневно играть во дворе с друзьями», — добавила Палтс.

«Дети хотят проводить время с друзьями, а у взрослых есть возможность предложить им более интересные и веселые идеи для таких игр. Игры во дворе — отличный способ сделать это, потому что на открытом воздухе движения более естественны, чем в помещении — ограничений меньше, а подходящая среда вдохновляет детей», - сказала Мерике Кулл, заведующая лабораторией движения Тартуского университета.

«В дополнение к предотвращению рисков для физического здоровья активные игры на свежем воздухе помогают улучшить эмоциональное состояние, смягчают стресс, уменьшают другие расстройства настроения и агрессию», - добавила она.

По словам исследователя Эстонского литературного музея, фольклориста Астрид Туйсу, дворовые игры всегда передавались из поколения в поколение. «Салочки, вышибалы, «Море волнуется раз», упражнения с мячом, прятки и другие дворовые игры завоевали любовь эстонских детей более ста лет назад. В наше время, когда некоторые подвижные игры имеют тенденцию к забвению, именно взрослые могут поделиться любимыми играми детства со своими детьми, чтобы передать ценность игр новым поколениям», — сказала она.

Ребенок или подросток должны двигаться в течение не менее часа в день с умеренной или высокой интенсивностью. Интенсивность физической активности должна быть такой, что заставляет сердце биться быстрее, ускоряет дыхание и разогревает кожу. Таким образом нужно двигаться не менее пяти дней в неделю, это важно для того, чтобы сердце получало достаточную нагрузку, а тело и дух оставались здоровыми.

В рамках кампании, посвященной играм во дворе, Касса здоровья в сотрудничестве с Эстонским футбольным союзом и лабораторией движения Тартуского университета призывает семьи, школы и сообщества по интересам играть в игры во дворе. Касса здоровья приглашает всех снять короткое видео об игре во дворе и выкладывает такие записи на сайте кампании, чтобы вдохновить других. Так будет создан интересный обзор игр, в которые дети играют в разных регионах, он поможет вдохновить и объединить соседские сообщества, группы одноклассников и друзей.