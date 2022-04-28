В мире фиксируют вспышки гепатита неизвестного происхождения

Министерство здравоохранения Японии сообщило в понедельник о первом случае острого гепатита у ребенка, у которого сначала был отрицательный результат на аденовирус и Covid-19. У ребенка развилось воспаление печени, но, по данным Минздрава, пациенту не делали трансплантацию печени.

Сегодня в мире известно о 190 заболевших детях в возрасте от 1 месяца до 16 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), один ребенок умер. Чаще заболевают дети в возрасте до пяти лет. При этом большинство случаев — 140 — выявлены в Европе и главным образом в Великобритании. Есть заболевшие также в Израиле, Испании, США и ряде других стран. К настоящему моменту 17 детям пришлось сделать пересадку печени. Управление здравоохранения Канады лишь сообщает, что ему известно о случаях заражения «детей в Канаде» острым гепатитом неизвестного происхождения.

Известно, что в 74 случаях у заболевших детей обнаруживался аденовирус. При этом наличие того вируса, который обычно вызывает острый гепатит, анализы не показывают, пишет The Guardian. Британские специалисты из Санитарно-эпидемиологического управления высказывают предположение, что из-за недостаточного контакта детей с обычным аденовирусом в период пандемии в условиях самоизоляции и социальной дистанции острый гепатит просто стал более тяжелым.

В острой форме гепатит начинается с симптомов, похожих на простуду, а продолжается желтухой — пожелтением кожи и белков глаз. Тяжелая форма у детей встречается крайне редко (например, в Шотландии это обычно пара случаев в год), особенно такие случаи, когда причина сразу не ясна. Именно поэтому власти Великобритании насторожились, когда в марте 2022 года в Шотландии зафиксировали сразу 12 случаев острого гепатита. Сообщения поступали и из других областей страны, сейчас известно о более чем 70 таких пациентах.

Кимберли Марш и ее коллеги из Национальной службы здравоохранения Шотландии в своем отчете описали состояние 13 пациентов с острым гепатитом. Почти всем им меньше 5 лет, в среднем 3,9 года. У большинства была желтуха и какие-то из кишечных симптомов (боль, тошнота, рвота) незадолго до этого. В крови у них обнаружились большие концентрации аланинаминотрансферазы — это фермент печени, который попадает в кровоток при ее повреждении.

Причина воспаления до сих пор неизвестна. В своем отчете шотландские врачи сообщают, что ни у кого из пациентов пока не нашли вирусов гепатита, равно как и многих других вирусов, которые могут поражать печень — например, энтеровирусов и некоторых герпесвирусов. Почти все дети были здоровыми, среди них не было пациентов с иммунодефицитом. Никто из них не был привит от ковида — поэтому нельзя списать воспаление на побочный эффект прививки.

В списке подозреваемых остаются еще некоторые вирусы. Например, коронавирус — поскольку у некоторых пациентов обнаружились антитела к нему в крови. SARS-CoV-2 уже подозревают в том, что он провоцирует у детей диабет — значит, гипотетически он мог бы вызвать и гепатит. Кроме того, врачи обратили внимание на аденовирус, который тоже обнаружили у нескольких детей. В норме он крайне редко вызывает воспаление печени. Но исследователи предположили, что в годы пандемии дети много времени проводили в изоляции и не успели выработать к нему иммунитет, поэтому первое заражение аденовирусом проходит в такой тяжелой форме.

Врачи также не исключают, что причиной гепатита может быть какое-то отравление — но результатов токсикологических тестов пока нет. А эпидемиологи предупреждают, что причина не обязательно одна и та же в разных странах. ВОЗ сообщает, что следит за развитием ситуации, но пока не рекомендует вводить какие бы то ни было ограничения.