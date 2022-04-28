В Эстонии продолжает расти заболеваемость гриппом

Заболеваемость гриппом продолжила расти: с 18 по 24 апреля было подтверждено 1736 случаев заболевания гриппом А, что на 11% больше, чем неделей ранее, а заметнее всего заболеваемость увеличилась за неделю среди пожилых людей. Среди людей в возрасте 70-79 лет заболеваемость удвоилась.

Число госпитализированных из-за гриппа увеличилось примерно на 15%.

С начала сезона, по уточненным данным, с тяжелым течением гриппа или вызванной вирусом пневмонией было госпитализировано 334 пациента.

От осложнений, вызванных гриппом, в этом сезоне скончались три человека - все были старше 70 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.