Чт, 28.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Здоровье
Otsing

В Эстонии продолжает расти заболеваемость гриппом

rus.postimees.ee
В Эстонии продолжает расти заболеваемость гриппом
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Грипп. Иллюстративное фото.
Грипп. Иллюстративное фото. Фото: Арво Меэкс/Valgamaalane

На прошлой неделе с вирусными инфекционными заболеваниями верхних дыхательных путей к врачу обратились 4390 жителей Эстонии, что на 30% больше, чем неделей ранее, пишет Rus.ERR.

Заболеваемость гриппом продолжила расти: с 18 по 24 апреля было подтверждено 1736 случаев заболевания гриппом А, что на 11% больше, чем неделей ранее, а заметнее всего заболеваемость увеличилась за неделю среди пожилых людей. Среди людей в возрасте 70-79 лет заболеваемость удвоилась.

Число госпитализированных из-за гриппа увеличилось примерно на 15%.

С начала сезона, по уточненным данным, с тяжелым течением гриппа или вызванной вирусом пневмонией было госпитализировано 334 пациента.

От осложнений, вызванных гриппом, в этом сезоне скончались три человека - все были старше 70 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Всего с начала сезона лабораторным путем было подтверждено 9965 случаев гриппа.

Ключевые слова
Viimased uudised
Наверх