На прошлой неделе с вирусными инфекционными заболеваниями верхних дыхательных путей к врачу обратились 4390 жителей Эстонии, что на 30% больше, чем неделей ранее, пишет Rus.ERR.
В Эстонии продолжает расти заболеваемость гриппом
В Эстонии продолжает расти заболеваемость гриппом
Заболеваемость гриппом продолжила расти: с 18 по 24 апреля было подтверждено 1736 случаев заболевания гриппом А, что на 11% больше, чем неделей ранее, а заметнее всего заболеваемость увеличилась за неделю среди пожилых людей. Среди людей в возрасте 70-79 лет заболеваемость удвоилась.
Число госпитализированных из-за гриппа увеличилось примерно на 15%.
С начала сезона, по уточненным данным, с тяжелым течением гриппа или вызванной вирусом пневмонией было госпитализировано 334 пациента.
От осложнений, вызванных гриппом, в этом сезоне скончались три человека - все были старше 70 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
Всего с начала сезона лабораторным путем было подтверждено 9965 случаев гриппа.
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