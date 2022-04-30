По сообщению Департамента здоровья, приложение HOIA будет закрыто навсегда. Целью мобильного приложения HOIA, разработанного государством в сотрудничестве с 12 компаниями в начале пандемии, было быстрое информирование близких контактов инфицированных коронавирусом и предоставление им первичных инструкций о том, как действовать.
Для подписчиков
Приложение HOIA закроют
Приложение HOIA закроют
Пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель , сказала, что количество пользователей HOIA увеличивалось и уменьшалось в зависимости от числа зараженных коронавирусом.
Ключевые слова