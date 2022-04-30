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Приложение HOIA закроют

Лоора-Элизабет Ломп
Приложение HOIA закроют
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Приложение HOIA.
Приложение HOIA. Фото: Konstantin Sednev

По сообщению Департамента здоровья, приложение HOIA будет закрыто навсегда. Целью мобильного приложения HOIA, разработанного государством в сотрудничестве с 12 компаниями в начале пандемии, было быстрое информирование близких контактов инфицированных коронавирусом и предоставление им первичных инструкций о том, как действовать.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель , сказала, что количество пользователей HOIA увеличивалось и уменьшалось в зависимости от числа зараженных коронавирусом.

«Например, в январе и феврале, когда заболело очень много людей, количество зарегистрированных больных в HOIA также значительно возросло, — сказала Пруудель. - Теперь, когда ПЦР-тестирование значительно сократилось, количество людей, указавших в приложении HOIA наличие заболевания, также уменьшилось, так как это невозможно сделать без положительного ПЦР-теста».

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