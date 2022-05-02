Началась подача заявлений на получение компенсаций из фонда страхования вакцинации

Компенсация за ущерб, причиненный вакциной, — это единовременная необлагаемая подоходным налогом компенсация, выплачиваемая лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации против COVID-19. Ущерб должен длиться не менее четырех месяцев или заканчиваться смертью. Расстройство здоровья должно быть задокументировано врачом. Лекарственный департамент должен установить хотя бы вероятную связь между вакцинацией и ущербом для здоровья.

Руководитель финансового отдела Больничной кассы Рихо Пик сообщил, что заявление вместе с необходимыми документами можно подать в Больничную кассу через Портал пациентов www.digilugu.ee, по электронной почте или прислать в конверте по почте. Если у человека есть доступ к компьютеру, то, чтобы найти подходящий бланк заявления, он должен сначала заполнить небольшую анкету на интернет-странице Больничной кассы. «После подачи заявления Больничная касса сначала оценивает, соответствует ли заявление условиям компенсации, а затем направляет его в Лекарственный департамент, который оценивает, существует ли связь между причинением вреда здоровью и вакцинацией. Суммарно обработка заявки может занять до 150 дней», — пояснил он.

Серьезные расстройства здоровья делятся на пять категорий, каждая из которых имеет фиксированную страховую выплату:

1) 2000 евро в случае тяжкого ущерба здоровья умеренной тяжести;

2) 10 000 евро в случае тяжкого ущерба здоровья средней тяжести;

3) 25 000 евро в случае тяжкого ущерба здоровья;

4) 50 000 евро в случае причинения очень тяжкого ущерба здоровью;

5) 100 000 евро в случае чрезвычайно тяжкого ущерба здоровью или смерти.

В 2022 году инциденты ущерба здоровья, вызванные вакцинами против COVID-19, которые произошли начиная с декабря 2020 года, будут возмещены задним числом. С 2023 года система компенсаций будет распространена на другие вакцины, в том числе на вакцины из плана иммунизации, вакцины против гриппа, клещевого энцефалита и так называемые туристические вакцины.