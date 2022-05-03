В Эстонии начинается генетическое исследование побочных эффектов лекарств

В ходе масштабного исследования собирается информация о побочных эффектах лекарственных препаратах и вакцин от генных доноров, и с 3 мая онлайн-анкету можно заполнить и на русском языке. Принять участие в исследовании приглашаются люди, которые испытали побочные эффекты, а также те, кто их не испытали. Знание генетических причин побочных эффектов поможет обеспечить более безопасное и эффективное лечение в будущем.

То, как действуют лекарства, зависит от человеческих генов. «Таким образом, конкретный лекарственный препарат может облегчить недуг одного человека, вызвать неприятные побочные эффекты у другого, а на третьего лекарство может вообще не подействовать. Поэтому нам необходимо выяснить, какие варианты генов могут вызывать побочные эффекты, чтобы в будущем врачи могли назначать самые безопасные и подходящие для человека препараты», — пояснила Лили Милани, профессор фармакогеномики Эстонского Генного фонда.

По словам Милани, ранее было собрано недостаточно не персонализированных медицинских данных о возникновении побочных эффектов для исследования генетических причин. В то же время почти 98 % людей европейского происхождения, проживающих в Эстонии являются носителями варианта гена, влияющего на действие лекарства. «Именно поэтому мы приглашаем каждого донора генов заполнить короткую онлайн-анкету. Это позволит нам изучить ответы людей вместе с их генетическими данными», — обращается Милани к донорам. Ответить на вопросы анкеты также приглашаются и те, кто не испытал побочных эффектов.

Кроме того, исследователи планируют восполнить существующий пробел в знаниях о том, влияют ли и как лекарственные препараты и вакцины на менструальный цикл. «К сожалению, при проведении исследований вакцин и лекарств женскому здоровью уделяется недостаточно внимания. Например, влияние Covid-19 на менструальный цикл не подтверждено. Изменения в менструальном цикле могли быть вызваны просто стрессом во время пандемии. Это определенно требует дополнительных исследований», — пояснила Трийн Лайск, ассоциированный профессор геномики и репродуктивной генетики.