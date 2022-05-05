С 1 мая в Эстонии было внедрено страхование вакцинации, и на сегодняшний день для компенсации тяжкого ущерба здоровью к Больничной кассе обратился 241 человек. Больничная касса напоминает, что для успешного рассмотрения заявления прежде всего должны быть соблюдены все предварительные критерии выплаты компенсации.
Заявление на получение компенсации из фонда страхования вакцинации подал 241 человек
Компенсация за ущерб, причиненный вакциной, — это единовременная необлагаемая подоходным налогом компенсация, выплачиваемая лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации против Covid-19. Перед подачей заявления на получение компенсации Больничная касса рекомендует внимательно ознакомиться с информацией на интернет-странице Больничной кассы, чтобы убедиться в целесообразности своего заявления. Подробную информацию о страховании вакцинации можно найти здесь.
Глава финансового отдела Больничной кассы Рихо Пеэк сказал, что перед подачей заявления следует проверить, соответствует ли ваш случай всем трем предварительным критериям. «Во-первых, для того, чтобы заявление соответствовало условиям, вакцинация должна быть сделана в Эстонии. Во-вторых, расстройство здоровья должно длиться не менее четырех месяцев или закончиться смертью человека к моменту подачи заявления, и в-третьих, возникшее расстройство здоровья должно быть документально подтверждено врачом», — пояснил он.
Для Больничной кассы перед выплатой компенсации добавляется четвертый критерий: после получения заявления от Больничной кассы Лекарственный департамент должен оценить наличие по крайней мере вероятной причинно-следственной связи между вакцинацией и причиненным ущербом здоровья.
Большинство заявлений поступает в Больничную кассу через Портал пациента www.digilugu.ee. По словам Рихо Пеэка, независимо от того, подается ли заявление с помощью Портала пациента, по электронной почте или через письмо, заявитель должен обеспечить заполнение всех необходимых полей данных, ответить на вопросы и приложить все необходимые документов. «Важным моментом в заявлении является, например, согласие человека с тем, что Больничная касса и Лекарственный департамент будут заниматься просмотром его медицинской документации. Без данного согласия процесс рассмотрения заявления усложняется, и человек должен предоставить всю необходимую медицинскую информацию вместе с заявлением», — добавил он.
На сегодняшний день Больничная касса уже находит подобные недостатки в имеющихся заявлениях. «Например, продолжительность расстройства здоровья еще не достигло четырех месяцев к моменту подачи заявления о причинении ущерба здоровью. Также часто обнаруживается, что человек не обращался к врачу, а значит у него нет необходимого документального подтверждения. При этом некоторые из заявителей не дали согласия Больничной кассе и Лекарственному департаменту на то, чтобы они просматривали его медицинские данные Портале пациентов, но сами так и не предоставили необходимые документы», — пояснил Пеэк.
После получения заявления Больничная касса высылает подтверждение об этом на адрес электронной почты, указанный заявителем в заявлении. Пеэк подчеркнул, что при предоставлении заявления через Портал пациентов на данном интернет-сайте не появляется каких-либо отдельных текстовых сообщений. Заявление не нужно подавать повторно, если Больничная касса уже отправила человеку подтверждение по электронной почте о том, что заявление получено.
Хотя до сих пор в Больничную кассу было подано 241 заявление, пока неясно, все ли они будут переданы для проверки в Лекарственный департамент. Срок рассмотрения заявления для Больничной кассы на первом этапе составляет 30 дней. Суммарно обработка заявки может занять до 150 дней.
В 2022 году случаи ущерба здоровья, вызванные вакцинами против COVID-19, которые произошли начиная с декабря 2020 года, будут возмещены задним числом. С 2023 года система компенсаций будет распространена на другие вакцины, в том числе на вакцины из плана иммунизации, вакцины против гриппа, клещевого энцефалита и так называемые туристические вакцины.
В 2022 году фонд страхования вакцинации будет финансироваться из государственного бюджета. Общая запланированная сумма компенсаций до конца года составляет один миллион евро.