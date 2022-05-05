Заявление на получение компенсации из фонда страхования вакцинации подал 241 человек

Компенсация за ущерб, причиненный вакциной, — это единовременная необлагаемая подоходным налогом компенсация, выплачиваемая лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации против Covid-19. Перед подачей заявления на получение компенсации Больничная касса рекомендует внимательно ознакомиться с информацией на интернет-странице Больничной кассы, чтобы убедиться в целесообразности своего заявления. Подробную информацию о страховании вакцинации можно найти здесь.

Глава финансового отдела Больничной кассы Рихо Пеэк сказал, что перед подачей заявления следует проверить, соответствует ли ваш случай всем трем предварительным критериям. «Во-первых, для того, чтобы заявление соответствовало условиям, вакцинация должна быть сделана в Эстонии. Во-вторых, расстройство здоровья должно длиться не менее четырех месяцев или закончиться смертью человека к моменту подачи заявления, и в-третьих, возникшее расстройство здоровья должно быть документально подтверждено врачом», — пояснил он.

Для Больничной кассы перед выплатой компенсации добавляется четвертый критерий: после получения заявления от Больничной кассы Лекарственный департамент должен оценить наличие по крайней мере вероятной причинно-следственной связи между вакцинацией и причиненным ущербом здоровья.

Большинство заявлений поступает в Больничную кассу через Портал пациента www.digilugu.ee. По словам Рихо Пеэка, независимо от того, подается ли заявление с помощью Портала пациента, по электронной почте или через письмо, заявитель должен обеспечить заполнение всех необходимых полей данных, ответить на вопросы и приложить все необходимые документов. «Важным моментом в заявлении является, например, согласие человека с тем, что Больничная касса и Лекарственный департамент будут заниматься просмотром его медицинской документации. Без данного согласия процесс рассмотрения заявления усложняется, и человек должен предоставить всю необходимую медицинскую информацию вместе с заявлением», — добавил он.

На сегодняшний день Больничная касса уже находит подобные недостатки в имеющихся заявлениях. «Например, продолжительность расстройства здоровья еще не достигло четырех месяцев к моменту подачи заявления о причинении ущерба здоровью. Также часто обнаруживается, что человек не обращался к врачу, а значит у него нет необходимого документального подтверждения. При этом некоторые из заявителей не дали согласия Больничной кассе и Лекарственному департаменту на то, чтобы они просматривали его медицинские данные Портале пациентов, но сами так и не предоставили необходимые документы», — пояснил Пеэк.

После получения заявления Больничная касса высылает подтверждение об этом ​​на адрес электронной почты, указанный заявителем в заявлении. Пеэк подчеркнул, что при предоставлении заявления через Портал пациентов на данном интернет-сайте не появляется каких-либо отдельных текстовых сообщений. Заявление не нужно подавать повторно, если Больничная касса уже отправила человеку подтверждение по электронной почте о том, что заявление получено.

Хотя до сих пор в Больничную кассу было подано 241 заявление, пока неясно, все ли они будут переданы для проверки в Лекарственный департамент. Срок рассмотрения заявления для Больничной кассы на первом этапе составляет 30 дней. Суммарно обработка заявки может занять до 150 дней.

В 2022 году случаи ущерба здоровья, вызванные вакцинами против COVID-19, которые произошли начиная с декабря 2020 года, будут возмещены задним числом. С 2023 года система компенсаций будет распространена на другие вакцины, в том числе на вакцины из плана иммунизации, вакцины против гриппа, клещевого энцефалита и так называемые туристические вакцины.