«Здоровье груди в твоих руках!»: на скриниг пригласили рекордное число женщин

В год в Эстонии рак груди диагностируют почти у тысячи женщин. Число случаев самое высокое в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где такой диагноз ставят 400 и 100 женщинам в год, соответственно. Более четверти женщин узнают о своем диагнозе благодаря скрининговому исследованию. Чем раньше рак обнаружен, тем успешнее лечение и тем выше вероятность победить болезнь.

«Участие в скрининге для выявления рака груди сделано для женщин максимально удобным. Исследования груди проводят все крупные больницы Эстонии и клиники, специализирующиеся на заболеваниях молочной железы. К тому же, ездить будут и автобусы для проведения маммографии, которые до конца года посетят разные уголки Эстонии, останавливаясь как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Впервые мы будем рассылать женщинам и SMS-сообщения о том, что автобус прибудет в регион, где они проживают», - говорит член правления Кассы здоровья Майви Парв.

Международные исследования показывают, что проведение скрининговых обследований эффективно, если в них принимает участие как минимум 70% женщин из целевой группы. В 2020 году в исследовании приняли участие 54% приглашенных женщин, в прошлом году охват вырос до 60%. Хотя с годами процент участия в скрининговых исследованиях для обнаружения рака молочной железы увеличивался, в поведении и отношении женщин к своему здоровью необходимы еще значительные изменения. В то же время, уже сейчас выделяются регионы, где участие в исследованиях на хорошем уровне. Самые активные участницы скринингов – из Саареского уезда, где охват превышает 72%.

«С помощью скрининга можно эту коварную болезнь обнаружить раньше, чем она успеет проявить себя через симптомы и начать распространяться в организме. Поэтому очень важно принимать участие в исследованиях регулярно, даже в том случае, когда у вас нет недомоганий», - отметила Майви Парв.

В Эстонии на обследование молочной железы каждые два года приглашают женщин в возрасте 50-69 лет. В 2022 году на бесплатные скрининговые исследования приглашаются все женщины, имеющие и не имеющие медицинскую страховку, следующих годов рождения: 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972.

Важно знать, что для участия в скрининге не надо ждать приглашения. Приглашение для участия вы можете найти на портале пациента www.digilugu.ee (Данные здоровья → Направления). Женщины из целевой группы могут позвонить в подходящее им медицинское учреждение и записаться на скрининг уже сегодня.

Кроме медучреждений, проверку на рак груди можно пройти и в мобильном маммографе, который ездит по разным уголкам Эстонии. Контакты медучреждений, проводящих обследование, и расписание маммографических автобусов можно посмотреть здесь.

Советуем регулярно проходить проверку и тем женщинам, которые не входят в целевую группу этого года. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу или гинекологу, который проверит состояние вашего здоровья и при необходимости направит на скрининг груди. Другая возможность – это зарегистрировать время для посещения кабинета здоровья молочной железы, куда можно обратиться без направления и получить консультацию бесплатно (плата за визит – 5 евро). Посетить кабинет могут женщины любых возрастов, у которых есть вопросы или проблемы с молочными железами.