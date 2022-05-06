На компенсацию лекарств в исключительном порядке Больничная касса потратила 1,9 миллиона евро

Иногда возникают проблемы с наличием лекарств из-за сбоев в их производстве или поставках. «В прошлом году Больничная касса приняла несколько решений о компенсации лекарств в исключительном порядке, чтобы пациентам не приходилось прерывать лечение из-за отсутствия лекарства или покупать аналогичные лекарства по полной цене до тех пор, пока человеку не станет доступно его основное лекарство», – сказала главный специалист отдела лекарств и медицинских изделий Больничной кассы Кайди Реккер. Например, проблемы с доступностью антидепрессанта Элонтрила была решена таким образом, что Больничная касса предоставила застрахованным пациентам возможность приобрести со скидкой альтернативное лекарство, содержащее то же действующее вещество, до окончания затруднений с поставками Элонтрила.

В прошлом году Больничная касса выплатила в общей сложности 184 миллиона евро за льготные лекарства. В это число входят рецептурные лекарства, прописанные врачами, которые человек покупает в аптеке, а также лекарства, которые дают человеку в больнице. На компенсацию лекарств в исключительном порядке в 2021 году было потрачено 1,9 миллиона евро. Данной исключительной льготой воспользовались 2447 пациентов, всего было выписано 9880 рецептов со льготой, полученной в исключительном порядке, и была выкуплена 22 401 упаковка таких льготных лекарств.

Если смотреть на статистику разных заболеваний, то больше всего средств было потрачено на лекарства для лечения расстройств гормональной системы и различных метаболических заболеваний - в общей сумме Больничная касса выплатила 889 635 евро и такие лекарства получило 692 человека. Затем следуют лекарства для лечения опухолей, на которые было потрачено 353 602 евро, итого данные лекарства получило 35 пациентов.

«Самыми дорогими были лекарства для больных с заболеваниями крови и кроветворных органов, которые стоили в среднем 11 000 евро на одного пациента в 2021 году, а в них нуждалось пять человек. Самое большое число пациентов среди пользователей лекарств со льготой в исключительном порядке были пациенты с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства», всего их было 855", — сказала Реккер.

Больничная касса Эстонии выносит решения о компенсации лекарства в исключительном порядке в личном порядке, т. е. исходит при этом из исключительного состояния конкретного пациента - лечение пациента льготными лекарствами, которые доступны в настоящий момент, должно быть исчерпано или они ему противопоказаны. «В прошлом году мы отказали в компенсации лекарств в исключительном порядке 16 ходатайствующим лицам, что составляет почти 4% от общего числа поданных заявлений. Причинами отказа часто являются недостаточная эффективность желаемого лекарства, его дорогая цена и наличие альтернативных лекарств или методов лечения среди уже компенсированных Больничной кассой лекарств», – добавила главный специалист отдела лекарств и медицинских изделий Мари Рейман. Отказ также может быть связан с тем, что запрашиваемый лекарственный препарат не соответствует условиям компенсации.

Что нужно предпринять для ходатайства о компенсации лекарства?

Если вы считаете, что расходы на необходимое вам лекарство может быть скомпенсировано в исключительном порядке, начните с чтения информации на интернет-странице Больничной кассы, где с помощью специального опросника можно проверить, может ли Больничная касса оплатить данное лекарство.

Если ответ вопросника будет положительным, пациент или его законный представитель могут подать заявление в Больничную кассу. К заявлению также должно прилагаться обоснование о необходимости лекарства, составленное и подписанное лечащим врачом.

Получив заявление, Больничная касса проверяет соответствие лекарственного средства условиям компенсации в исключительном порядке и, если они соблюдены, оценивает эффективность и необходимость лекарства.

Как правило, ответ на заявление получают в течение 30 дней, но иногда может потребоваться больше времени, чтобы задать дополнительные вопросы лечащему врачу или ходатайствующему лицу.