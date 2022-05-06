В эти выходные школьные медсестры откроют кабинет здоровья на Певческом поле

Председатель правления Tallinna Koolitervishoid Кяди Лепп сказала, что постепенно исчезает представление о том, что задача школьной медсестры заключается лишь в решении мелких проблем со здоровьем и обязанностью время от времени делать прививки. «Хотя медсестры также выполняют и эти задачи, их поле деятельности намного шире, и мы хотим показать это на Эстонской ярмарке здоровья в эти выходные. Медсестры школ откроют приемную в нашей выставочной палатке, и посетители смогут увидеть небольшую часть работы медсестер. На месте можно проверить свой рост, вес и индекс массы тела, а также измерить артериальное давление. Кроме того, школьные медсестры также могут оценить осанку посетителей и рассказать о разных проблемах, которые могут быть вызваны неправильной осанкой», — рассказала Лепп.

По ее словам, школьная медсестра сегодня играет большую роль и в сфере профилактики здоровья. «Медсестры обучают детей оказанию первой помощи, дают советы по питанию, учат правильным приемам гигиены. Поэтому в нашей палатке есть модель рта и зубов, на которой каждый желающий сможет продемонстрировать нашим медсестрам, как он ежедневно ухаживает за зубами. Со своей стороны, школьные медсестры готовы дать совет, если выяснится, что техника чистки зубов не совсем правильная. Точно так же мы можем на месте обучить правильной технике мытья рук и проверить с помощью специальной УФ-лампы, действительно ли руки чистые», — говорит Кяди Лепп о деятельности школьных медсестер.

Кабинет здоровья на Певческом поле в первую очередь будет предназначен для школьников, но, по словам Кяди Лепп, не запрещен вход и детям младшего возраста, а также их родителям. «Многие приходят на ярмарку всей семьей, и тогда это прекрасная возможность проверить у всех показатели своего здоровья с помощью школьных медсестер и повторить основные правила здорового образа жизни», — призывает Лепп всех посетителей выставки зайти и к школьным медсестрам.