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Confido начал предлагать круглосуточную услугу визитов на дом

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Confido начал предлагать круглосуточную услугу визитов на дом
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Confido.
Confido. Фото: Konstantin Sednev

Медицинский центр Confido начал предлагать возможность вызова медицинского работника на дом в Таллинне и его окрестностях. Услуга предоставляется круглосуточно семь дней в неделю.

«Пациенты часто спрашивают, можем ли мы приехать, чтобы оказать им медицинскую помощь на дому. Наша новая услуга визитов на дом создана именно с учётом обратной связи и пожеланий клиентов. Например, мы можем помочь, если необходимо выполнить проверку здоровья ребёнка, ослабить приступ боли или осуществить уход за раной, взять анализы или вакцинировать всю семью от клещей», — пояснила необходимость услуги Анника Ууделепп, руководитель по оказанию медицинских услуг Confido. «Сеть клиник и цифровые решения и раньше позволяли с комфортом получать необходимую помощь, но Confido Koduvisit поднимает доступность наших медицинских услуг для клиента на новый уровень», — добавила Ууделепп.

«Мы готовы оказывать помощь на дому пациентам как с первичными симптомами, так и с хроническими заболеваниями. Медицинский работник, приехав на место, проконсультирует пациента и проведет необходимые процедуры, кроме того, в случае необходимости поможет записаться на приём для уточняющего обследования или к специалисту», — сказал Эрки Лимбак, руководитель проекта вызовы медработника на дом Confido Koduvisiit. Услугу оказывают специальные медсестры с опытом работы в отделении экстренной помощи или интенсивной терапии.

«Выезд на дом — удобный способ провести первичную диагностику и, по возможности, оказать помощь, взять необходимые анализы и составить дальнейший план действий. Кроме того, это удобный для пациента способ контролировать и, в случае необходимости, облегчать состояние при хронических заболеваниях. Во время визита на дом мы можем оказывать на самом деле достаточно много разных услуг», — сказал Лимбак, по словам которого лечение на месте проводится исходя из текущего состояния пациента, при необходимости, ему могут быть выписаны рецепты. С подробным обзором услуг Confido Koduvisiit можно ознакомиться здесь.

«В зависимости от количества вызовов, мы, как правило, можем приехать к пациенту в течение часа или двух», — сказал Лимбак. Услугу посещения на дому можно заказать по телефону 670 1700 или через интернет на https://www.confido.ee/koduvisiit. Если состояние здоровья критическое или есть угроза для жизни, Confido попросит связаться с отделением экстренной помощи или позвонить по номеру службы экстренной помощи 112.

Идею новой услуги нам подали наши клиенты, которые спрашивали, нельзя ли заказать в Confido медицинскую помощь на дом. То, что такая услуга нужна людям, подтвердил и недавний опрос 1000 респондентов, проведённый Norstat, который показал, что 80% населения Эстонии считают услугу визитов на дом важной. «Начиная с апреля мы тестировали услугу визитов на дому, и отзывы пациентов были во всех отношениях позитивными», — сказал Эрки Лимбак.

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