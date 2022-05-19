Министр Кийк: улучшение доступности услуги семейных врачей – государственный приоритет

«В медицинской системе человек в первую очередь контактирует с семейным врачом и его командой. Они заботятся о здоровье человека на протяжении всей его жизни. Я благодарен всем семейным врачам, которые своей работой и готовностью оказать помощь внесли огромный вклад в решение кризиса COVID-19, процесс вакцинации, а сейчас оказывают необходимую помощь украинским военным беженцам, – сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк. – Повышение качества первичной медицинской помощи и улучшение доступности услуг семейного врача является государственным приоритет в организации здравоохранения»

По словам министра, в последние годы был предпринят ряд важных шагов, способствующих улучшению ситуации в сфере услуг первичной медицинской помощи, часть изменений находится в стадии подготовки. «Например, открыты новые медицинские центры, которые предлагают более удобные и современные условия работы для семейных врачей и их коллег, а также обеспечивают возможность оказывать пациентам широкий спектр услуг. Так, в Ида-Вирумаа (Силламяэ, Нарва, Йыхви, Люганузе, Ахтме, Ярве) завершено строительство шести центров первичной медицинской помощи, вскоре появится еще один (в Силламяэ). Помимо семейного врача и медсестры, в новых центрах будут работать физиотерапевт, домашняя медсестра и акушерка, а также задействованы и другие специалисты в зависимости от потребностей региона», – сказал министр Танель Кийк.

«Мы также внесли необходимые изменения в законодательство, которые позволяют лучше поддержать молодых семейных врачей в начале их профессионального пути и способствовать развитию центров семейных врачей, расположенных в отдаленных районах», – сказал Кийк.

В 2020 году сумма доплат для семейных врачей, работающих на периферии, увеличилась в несколько раз, а круг ее получателей расширился, включив в себя всех семейных врачей, работающих за пределами Таллинна, Тарту и прилегающих к ним волостей.

К настоящему времени в Рийгикогу направлен законопроект о повышении качества услуг первичной медицинской помощи. Его цель – улучшить доступность услуг семейных врачей и обеспечить регулярность обслуживания всего списка пациентов. Законопроект создает более гибкие условия для получения подъемного пособия и дает молодым врачам возможность начать работу с меньшего списка. Еще одним важным изменением станет право медсестер открывать листы нетрудоспособности.

Министерство социальных дел совместно с Эстонским обществом семейных врачей приступило к разработке плана развития сферы первичной медицинской помощи. План позволит согласовать направления развития сферы на следующее десятилетие.

Поскольку в Эстонии по-прежнему ощущается серьезная нехватка семейных врачей, а многие работающие сейчас семейные врачи находятся в солидном возрасте, по соглашению сторон, увеличен заказ на резидентов в области семейной медицины. Этой осенью 40 врачей смогут пройти резидентуру по семейной медицине в Тартуском университете.

«В прошлом году все места в резидентуре по семейной медицине были заполнены. Специализация "семейная медицина" все больше ценится выпускниками медицинских учебных заведений, – сказал министр Кийк. – Важно, чтобы в сфере семейной медицины появлялись молодые доктора, при этом мы должны поддерживать и проявлять заботу о тех семейных врачах, которые уже много лет трудятся на этом поприще. Мы должны сделать так, чтобы и в будущем помощь семейных врачей была доступна жителям всех регионов Эстонии».