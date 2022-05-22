Было ли у вас такое состояние, когда кажется: «ну вот все, сейчас или убью кого-то, или начну рыдать, кричать, бить посуду»? Искренне завидую тем, кто сейчас подумал, что это про них. Но думаю, что большинство из нас хоть раз в жизни, но попадали в ситуацию, когда со своими эмоциями было тяжело справиться. И точно многие сталкивались с тем, что кто-то рядом не может успокоиться, будь то ребенок или взрослый.
Совет психолога ⟩ Вернуть ощущение себя
Есть много статей о помощи при стрессе. Но задумывались ли вы, почему некоторые техники, что советуют психологи, именно для вас не работают, а кому-то помогают?
Только успели пережить ковид и локдауны, преодолеть связанный с этим стресс, как начались новые эмоциональные потрясения, связанные с войной в Украине и толпами беженцев, истории которых одна другой страшнее. Каждый справляется с этим на свой лад. Подруга пьет антидепрессанты и не может справиться с паническими атаками, отец злой, как черт, ругается с утра до ночи, мама, как заведенная, готовит и убирает без перерыва, соседка заедает тревогу сладостями и уже набрала лишние килограммы.
У каждого из нас в периоды стресса срабатывают свои защитные механизмы, помогающие выдерживать ненормальную ситуацию. Проблема возникает, когда эти механизмы недостаточно эффективны или несут угрозу, как например, алкоголь, наркотики, курение, переедание.
Антидепрессанты или успокоительные (в зависимости от того, что советует специалист) – это способ поддержать психику в трудный период, но похожий по функции, скорее, на костыль и гипс. Ногу не вылечит, но обеспечит возможность спокойно зажить и восстановиться. Нога заживает благодаря внутренним ресурсам организма и способности человека к регенерации. Точно так же и наша психика умеет себя восстанавливать и адаптироваться, учится справляться с новыми вызовами.
Умеренный стресс развивает психику, как посильные тренировки поддерживают в тонусе мышцы. Когда же мы сталкиваемся с сильным стрессом, важно подобрать верный инструмент для саморегуляции – в зависимости от того, как наша психика реагирует на нестандартную ситуацию.
Как помочь себе при стрессе?
• Выработать повторяющиеся ритуалы. Чашечка любимого кофе, размять ноги каждые три часа, позвонить утром маме.
• Отдыхать. Переключить внимание, медитировать, соблюдать график сна.
• Есть и пить простую воду в достаточном количестве и качестве.
• Делать физические упражнения (приседание, йога).
• Не бояться физического контакта с людьми, объятий.
• С ребенком говорить простыми фразами, упрощать речь, избегать неясностей.
Разрыв с самим собой
Когда человек переживает шок и впадает в панику, может произойти диссоциация человека с собой, со своим телом. Другими словами, наша психика говорит: «это слишком для меня, я не выдерживаю», после чего отключает человека от реальности, перекрывая каналы между мозгом и телом. Поэтому независимо от того, хотим ли мы помочь себе или другому человеку, начинать следует с установления контакта.
При диссоциации с миром человек фактически прерывает связь с реальностью и может вести себя неадекватно. Например, вместо того, чтобы при воздушной тревоге спускаться в бомбоубежище, заявляет, что это не имеет значения, начинает мыть посуду или что-то в этом роде. Самое жесткое – когда человек замирает и замыкается на себе. Например, кругом пожар, а он или она стоит и просто смотрит. У окружающих «замершего» человека людей такое состояние нередко вызывает раздражение.
Чувства теряются
При подобном нарушении связности психических процессов человек может отключиться от себя, перестать ощущать свое тело, намеренно отгородиться от своих чувств. Кстати, часто именно диссоциация провоцирует так называемые панические атаки, когда сердце колотится, человек задыхается и уверен, что сейчас умрет. Вероятен эффект отключения боли при физической травме, и шире – безучастность в отношении себя и своих базовых потребностей. Не переживая никаких чувств, человек занимается делами, которые выполняются автоматически. Это может вылиться в полную потерю реакции на окружающий мир и его обитателей.
Справиться с такими ситуациями – не такая сложная задача, как кажется на первый взгляд, и начать стоит с бережного отношения к себе и к миру. Но и знание определенных техник не помешает.
Как снова включиться в реальность?
• Помнить про дыхание. Помогите себе или другому дышать в особом ритме: на 1, 2, 3, 4 вдыхаем на 1, 2, 3, 4 выдыхаем. И так несколько циклов, вдох плавно переходит в выдох.
• Помочь ощутить потребности. Задавайте вопросы из серии: тебе холодно? тебе дать одеяло? скажи, когда ты последний раз ел(а)? как реагирует твое тело?
• Помочь установить контакт с телом. Как ты чувствуешь свои руки? Ноги? Попросите напрячь мышцы изо всех сил и потом резко расслабить. Какие мышцы в теле ты чувствуешь лучше всего?
• Помочь выявить эмоции и установить с ними контакт. Например: ты дрожишь, но какие чувства ты испытываешь, когда дрожишь?