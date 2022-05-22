Совет психолога ⟩ Вернуть ощущение себя

Чувства теряются

При подобном нарушении связности психических процессов человек может отключиться от себя, перестать ощущать свое тело, намеренно отгородиться от своих чувств. Кстати, часто именно диссоциация провоцирует так называемые панические атаки, когда сердце колотится, человек задыхается и уверен, что сейчас умрет. Вероятен эффект отключения боли при физической травме, и шире – безучастность в отношении себя и своих базовых потребностей. Не переживая никаких чувств, человек занимается делами, которые выполняются автоматически. Это может вылиться в полную потерю реакции на окружающий мир и его обитателей.

Справиться с такими ситуациями – не такая сложная задача, как кажется на первый взгляд, и начать стоит с бережного отношения к себе и к миру. Но и знание определенных техник не помешает.

Как снова включиться в реальность?

• Помнить про дыхание. Помогите себе или другому дышать в особом ритме: на 1, 2, 3, 4 вдыхаем на 1, 2, 3, 4 выдыхаем. И так несколько циклов, вдох плавно переходит в выдох.

• Помочь ощутить потребности. Задавайте вопросы из серии: тебе холодно? тебе дать одеяло? скажи, когда ты последний раз ел(а)? как реагирует твое тело?

• Помочь установить контакт с телом. Как ты чувствуешь свои руки? Ноги? Попросите напрячь мышцы изо всех сил и потом резко расслабить. Какие мышцы в теле ты чувствуешь лучше всего?

• Помочь выявить эмоции и установить с ними контакт. Например: ты дрожишь, но какие чувства ты испытываешь, когда дрожишь?