Оспа обезьян: в США, Канаде, Австралии и Европе расследуются новые случаи заболевания

Двое инфицированных пациентов в Британии прибыли из Нигерии, поэтому вполне вероятно, что они заразились западноафриканским штаммом вируса, болезнь от которого обычно протекает в легкой форме, но это пока не подтверждено.

Каковы симптомы оспы обезьян?

Первые признаки включают лихорадку, головные боли, отеки, боли в спине, боли в мышцах и общую вялость.

Как только лихорадка проходит, может появиться сыпь, часто начинающаяся на лице. Затем она распространяется на другие части тела, чаще всего на ладони и стопы.

Сыпь, которая может вызывать очень сильный зуд, проходит через разные стадии, прежде чем, наконец, образуются струпья, который позже отпадают. Поражения могут вызывать рубцевание.

Инфекция обычно проходит сама по себе и длится две-три недели.

Как можно заразиться?

Как правило, нужен тесный контакт с инфицированным человеком. Вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через слизистую глаз, носа или рта.

Ранее обезьянья оспа не считалась инфекцией, передающейся половым путем, но теперь известно, что вирус может передаваться при прямом контакте во время секса.

Он также может распространяться при контакте с инфицированными животными, такими как обезьяны, крысы и белки, или через зараженные вирусом предметы, например постельное белье и одежду.

руки заболевшего. Фото: Getty Images

Насколько это опасно?

В большинстве случаев вирус протекает в легкой форме, иногда напоминая ветряную оспу, и проходит сам по себе в течение нескольких недель.

Однако иногда оспа обезьян может протекать в тяжелой форме. Она уже привела к одному летальному исходу в Западной Африке.

Как часто происходят вспышки?

Пациент с обезьяньей оспой. Фото: Getty Images

Вирус впервые обнаружили у обезьяны, содержащейся в неволе, и с 1970 года в 10 африканских странах были зарегистрированы спорадические вспышки.

В 2003 году произошла вспышка в США, это был первый случай заболевания за пределами Африки.

Пациенты заразились в результате тесного контакта с луговыми собачками, которые, в свою очередь, подхватили вирус от завезенных в страну мелких млекопитающих. Всего был зарегистрирован 81 случай, но ни одного летального исхода.

В Нигерии в 2017 году, примерно через 40 лет после того, как в стране были зарегистрированы последние подтвержденные случаи оспы обезьян, произошла крупнейшая задокументированная вспышка.

Тогда власти насчитали 172 случая с подозрением на оспу обезьян; 75% заразившихся были мужчинами в возрасте от 21 до 40 лет.

Как лечиться?

От оспы обезьян нет специфического лекарства, но вспышки можно контролировать с помощью профилактики.