В США, Канаде, Австралии и странах Западной Европы органы здравоохранения расследуют череду случаев заражения людей обезьяньей оспой.
Оспа обезьян: в США, Канаде, Австралии и Европе расследуются новые случаи заболевания
В пятницу список стран, где была выявлена эта инфекция, пополнили Франция, Италия, Швеция и Австралия.
Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное совещание с экспертами по поводу распространения обезьяньей оспы.
Оспа обезьян чаще всего встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. За пределы этого региона ее возбудитель чаще всего попадает с побывавшими там людьми и животными.
Как объясняет британская служба здравоохранения, это редкая вирусная инфекция; заболевание, как правило, протекает сравнительно мягко, и большинство заболевших выздоравливают в течение нескольких недель.
Вирус не так легко передается от человека к человеку, и риск массового заражения, как сообщается, весьма низок.
Первый случай заболевания в Британии был зарегистрирован 7 мая. Национальное агентство по безопасности здравоохранения сообщило, что заболевший недавно ездил в Нигерию, где, как полагают, и заразился.
Сейчас в Британии подтверждены 20 случаев. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что источник этих инфекций еще не выявлен, но, по-видимому, заражения произошли на территории страны.
Министр здравоохранения Саджид Джавид сказал в пятницу, что большинство случаев - легкие, и что Великобритания запасается вакцинами против оспы, чтобы помочь людям защититься от оспы обезьян.
"Я могу подтвердить, что мы закупили дополнительные дозы", - сказал он. При этом пока неясно, сколько вакцины было куплено.
Специальной вакцины против вируса оспы обезьян не существует, но прививка от оспы обеспечивает хорошую защиту, поскольку эти два вируса очень похожи.
В пятницу о первом подтвержденном случае сообщила Австралия: мужчина заболел после поездки в Европу.
По данным органов здравоохранения, на пятницу 23 случая инфицирования подтверждены в Португалии и 30 - в Испании.
Медицинские власти Испании, как и британцы, закупили тысячи доз вакцины от обычной оспы, чтобы справиться со вспышкой заболевания.
В Швеции и Италии зарегистрировано по одному случаю заболевания, еще один случай находится под подозрением во Франции. Источник заражения в Швеции пока не установлен; по данным итальянских СМИ, заболевший местный житель недавно вернулся из поездки на Канары.
Недавно органы здравоохранения американского штата Массачусетс сообщили о единичном случае заражения оспой обезьян. По словам официальных лиц, мужчина госпитализирован, находится в хорошем состоянии и не представляет опасности для населения.
Недавно он побывал в Канаде, где, по сообщениям, власти расследуют 13 предполагаемых случаев заражения вирусом.
Насколько распространена оспа обезьян?
Оспа обезьян вызывается вирусом из того же семейства, что и обычная оспа, хотя она гораздо менее опасна, и эксперты утверждают, что вероятность заражения низка.
Это происходит в основном в отдаленных частях стран Центральной и Западной Африки, поблизости от влажных тропических лесов.
Существует два основных штамма вируса - западноафриканский и центральноафриканский.
Двое инфицированных пациентов в Британии прибыли из Нигерии, поэтому вполне вероятно, что они заразились западноафриканским штаммом вируса, болезнь от которого обычно протекает в легкой форме, но это пока не подтверждено.
Каковы симптомы оспы обезьян?
Первые признаки включают лихорадку, головные боли, отеки, боли в спине, боли в мышцах и общую вялость.
Как только лихорадка проходит, может появиться сыпь, часто начинающаяся на лице. Затем она распространяется на другие части тела, чаще всего на ладони и стопы.
Сыпь, которая может вызывать очень сильный зуд, проходит через разные стадии, прежде чем, наконец, образуются струпья, который позже отпадают. Поражения могут вызывать рубцевание.
Инфекция обычно проходит сама по себе и длится две-три недели.
Как можно заразиться?
Как правило, нужен тесный контакт с инфицированным человеком. Вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через слизистую глаз, носа или рта.
Ранее обезьянья оспа не считалась инфекцией, передающейся половым путем, но теперь известно, что вирус может передаваться при прямом контакте во время секса.
Он также может распространяться при контакте с инфицированными животными, такими как обезьяны, крысы и белки, или через зараженные вирусом предметы, например постельное белье и одежду.
Насколько это опасно?
В большинстве случаев вирус протекает в легкой форме, иногда напоминая ветряную оспу, и проходит сам по себе в течение нескольких недель.
Однако иногда оспа обезьян может протекать в тяжелой форме. Она уже привела к одному летальному исходу в Западной Африке.
Как часто происходят вспышки?
Вирус впервые обнаружили у обезьяны, содержащейся в неволе, и с 1970 года в 10 африканских странах были зарегистрированы спорадические вспышки.
В 2003 году произошла вспышка в США, это был первый случай заболевания за пределами Африки.
Пациенты заразились в результате тесного контакта с луговыми собачками, которые, в свою очередь, подхватили вирус от завезенных в страну мелких млекопитающих. Всего был зарегистрирован 81 случай, но ни одного летального исхода.
В Нигерии в 2017 году, примерно через 40 лет после того, как в стране были зарегистрированы последние подтвержденные случаи оспы обезьян, произошла крупнейшая задокументированная вспышка.
Тогда власти насчитали 172 случая с подозрением на оспу обезьян; 75% заразившихся были мужчинами в возрасте от 21 до 40 лет.
Как лечиться?
От оспы обезьян нет специфического лекарства, но вспышки можно контролировать с помощью профилактики.
Исследования показывают, что противооспенная вакцина Imvanex примерно на 85% эффективна против оспы обезьян. Вакцинация после контакта с обезьяньей оспой может помочь предотвратить заболевание или сделать его менее тяжелым.