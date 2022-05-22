Оспу обезьян выявили в Израиле и Швейцарии. Всего таких стран уже 14

"Мы выявляем новые случаи каждый день", - заявила в эфире Би-би-си в воскресенье главный советник британского правительства по медицинским вопросам доктор Сьюзан Хопкинс.

По ее словам, хотя вакцины именно от оспы обезьян не существует, в нескольких странах запасаются вакциной от обычной оспы, которые предотвращают заражение с эффективностью около 85%, так как эти два вируса похожи.

ВОЗ в пятницу назвала последние вспышки болезни необычными, поскольку они фиксируются в странах, для которых заболевание нехарактерно. Пока не ясно, почему эта неожиданная вспышка происходит именно сейчас.

Есть версия, что вирус каким-то образом мутировал, хотя пока мало доказательств того, что это новый вариант. Другая версия заключается в том, что вирус каким-то образом оказался в благоприятных для распространения условиях.

Возможно, оспа обезьян распространяется быстрее, чем в прошлом, потому что сейчас не так широко применяются вакцины от натуральной оспы.

По словам регионального директора ВОЗ по Европе Ханса Клюге, в летние месяцы передача вируса может ускориться, потому что люди будут чаще собираться вместе. Он обратил внимание на то, что вирус уже распространился за пределы Европы - Австралия подтвердила, что один человек, посетивший Британию, заразился им.

В США в штатае Массачусетс власти заявили, что у одного человека, недавно посетившего Канаду, оказался положительный результат теста на вирус. В самой Канаде два случая зафиксированы в штате Квебек.