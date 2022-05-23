Новый локдаун не за горами? Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей оспы

Больные обязаны находиться в изоляции, пока у них не пройдет характерная для заболевания сыпь. Срок карантина составляет около трех недель. Но Агентство по уходу и здоровью пояснило, что фиксированного срока нет.

Такое решение правительство Бельгии приняло после консультации с рабочей группой по оценке рисков. Людей, контактировавших с больными, пока не изолируют – но им рекомендуют отслеживать возможное проявление симптомов. Бельгийские власти также проведут информационную кампанию среди мужчин, практикующих секс с мужчинами и с теми, у кого больше одного партнера.

«Это не имеет ничего общего с гомосексуальностью или гетеросексуальностью. Но мы знаем, что сейчас болезнь распространяется в основном в этой группе. Поэтому мы должны предупредить эту группу», – говорит министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук. Он сообщил, что в Бельгии сейчас зарегистрировано три случая обезьяньей оспы.

«Речь идет о двух пациентах с официальным диагнозом и партнере одного из них, у которого также проявляются симптомы. Между ними есть связь: они посещали фетиш-фестиваль Darklands, который проходил с 4 по 9 мая в Антверпене и привлек около 15 000 человек. Возможно, вирус привезли посетители фестиваля из-за рубежа», – заявил Ванденбрук.

«Если вы считаете, что инфицированы, вам следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи и избегать тесного контакта с другими людьми. Если подтвердится, что у вас есть заболевание, вы действительно должны уйти в контактную изоляцию до исчезновения симптомов. Мы также даем указания об этом врачам общей практики и больницам», – резюмировал министр.

Ранее ВОЗ созвала экстренное совещание из-за вспышки оспы обезьян. На тот момент было зарегистрировано 20 случаев. Сейчас их около 150. Вирус обезьяньей оспы был зафиксирован в Великобритании, Испании, Португалии, Италии, Швеции, Канаде и США.

Что такое обезьянья оспа?

Обезьянья оспа – это вирусная инфекция, которая в основном встречается в Западной и Центральной Африке. Вирус-возбудитель впервые обнаружили у подопытных обезьян в 1958 году. Первыми симптомами являются лихорадка, головная боль, мышечные боли, озноб, тахикардия, повышенная температура. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела, чаще всего на ладони и ступни. Высыпания появляются через 1-3 дня после возникновения лихорадки.

Заразиться можно воздушно-капельным путем, контактно-бытовым путем (прикасаясь к тем же предметам, что и зараженный человек) и при контакте с биологическими жидкостями больного (слюна, моча, кровь и так далее).

Специальной вакцины против вируса не существует, но прививка от оспы обеспечивает хорошую защиту, поскольку эти два вируса очень похожи.