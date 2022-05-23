Минздрав Германии: оспа обезьян не очень опасна для людей

Министерство здравоохранения Германии серьезно относится к вспышке оспы обезьян и постоянно обменивается информацией с земельными ведомствами, Институтом имени Роберта Коха (RKI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), хотя и не считает, что здоровье широких слоев населения Германии находится под серьезной угрозой.

Пациентов изолируют, карантин не вводится

К полудню понедельника, 23 мая, в Германии были зафиксированы четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян, во всех четырех (один - в Мюнхене, три - в Берлине) речь идет о сравнительно неопасном западноафриканском варианте болезни. Но Себастьян Гюльде (Sebastian Gülde) из Минздрава ФРГ полагает, что таких случаев станет больше, если учесть что речь идет об инфекционном вирусном заболевании.

«В настоящий момент, однако, похоже, что повышенный риск заражения наблюдается в первую очередь при сексуальных контактах между мужчинами», – заявил Гюльде на правительственной пресс-конференции в Берлине. Данных каких бы то ни было исследований, подтверждающих эту гипотезу, немецкий чиновник не привел.

По оценке RKI, большинство пациентов переносят болезнь сравнительно легко, а заражение оспой обезьян происходит лишь при очень тесном контакте между людьми. «Поэтому мы считаем, что эта вспышка останется локальной, а риск для здоровья широких слоев населения оценивается как низкий», – заявил Себастьян Гюльде. Людей, инфицированных оспой обезьян, изолируют, но решение ввести карантин для тех, кто имел с ними контакт, как это делают в некоторых других странах, в Германии, по словам Гюльде, пока не принято.

ВОЗ: В мире 92 подтвержденных случая оспы обезьян

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заражения оспой обезьян выявлены уже в 15 государствах, больше всего – в Португалии, Испании и Великобритании: от 21 до 30 в каждой из стран. От 10 до 20 случаев с подозрением на эту болезнь зафиксированы в Канаде и Испании. Во всем мире речь пока идет о 92 пациентах с подтвержденным диагнозом и о 28 – с неподтвержденным.