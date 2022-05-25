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Moderna начала доклинические испытания вакцины против оспы обезьян

rus.postimees.ee
Moderna начала доклинические испытания вакцины против оспы обезьян
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: shutterstock/pcruciatti

Компания Moderna начала проводить доклининические испытания потенциальных вакцин против оспы обезьян на фоне распространения заболевания в США и Европе, передает RUS TVNET.

О начале испытаний сообщила сама компания в своем Twitter, а также агентство Reuters.

Впервые заражение вирусом было зафиксировано 7 мая Национальной службой здравоохранения Великобритании. Болезнь была выявлена у человека, который прибыл из Нигерии. Согласно информации ВОЗ, в мире зарегистрировано 131 подтвержденных случаев.

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