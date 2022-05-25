Компания Moderna начала проводить доклининические испытания потенциальных вакцин против оспы обезьян на фоне распространения заболевания в США и Европе, передает RUS TVNET.
Moderna начала доклинические испытания вакцины против оспы обезьян
Moderna начала доклинические испытания вакцины против оспы обезьян
О начале испытаний сообщила сама компания в своем Twitter, а также агентство Reuters.
Underscoring this commitment, and as #monkeypox is of global public health importance as identified by the @WHO, we are investigating potential monkeypox vaccines at a preclinical level. pic.twitter.com/4VfLrxybNn— Moderna (@moderna_tx) May 23, 2022
Впервые заражение вирусом было зафиксировано 7 мая Национальной службой здравоохранения Великобритании. Болезнь была выявлена у человека, который прибыл из Нигерии. Согласно информации ВОЗ, в мире зарегистрировано 131 подтвержденных случаев.
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